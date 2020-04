Chi è Carlotta Antonelli, protagonista della fiction Vivi e lascia vivere: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Carlotta Antonelli, protagonista della fiction, in onda su Raiuno, “Vivi e lascia vivere”.

Questa sera, in prima serata su Raiuno, va in onda la prima puntata della fiction “Vivi e lascia vivere”. Protagonista della serie, insieme ad Elena Sofia Ricci (qui la sua scheda), è Carlotta Antonelli che interpreta il ruolo di Nina Ruggieri, figlia di Laura. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sulla giovane attrice.

Biografia e curiosità su Carlotta Antonelli

Carlotta Antonelli è nata a Roma, il 25 luglio 1995. Ha frequentato il Liceo Classico “Dante Alighieri” dal 2010 al 2013 e il Liceo Linguistico “Cornelio Tacito” dal 2013 al 2014 senza concludere gli studi. Dal 2014, intraprende degli studi recitativi con la compagnia teatrale “Hurum Teatro”.

Nel 2016, esordisce nella serie “Solo” di Michele Alhaique, andata in onda su Canale 5. Nel 2017, entra a far parte del cast della serie “Suburra”, andata in onda sulla piattaforma Netflix. Ad inizio 2018, partecipa alla serie televisiva “Immaturi”, diretta da Rolando Ravello.

Nel 2019, è protagonista del film “Bangla”, insieme al regista dello stesso Phaim Bhuiyan. Nel 2020, è protagonista della serie tv “Vivi e lascia vivere” del regista Pappi Corsicato.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, risulta essere single, volendosi concentrare, almeno per il momento, sulla sua carriera.

Maria Rita Gagliardi

