Chi è Elena Sofia Ricci, protagonista della fiction Vivi e lascia vivere: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Elena Sofia Ricci, protagonista della fiction, in onda su Raiuno, “Vivi e lascia vivere”.

Questa sera, in prima serata su Raiuno, va in onda la prima puntata della fiction “Vivi e lascia vivere”. Protagonista della serie, che in primetime prende il timone di “DOC-Nelle tue mani”, è Elena Sofia Ricci che interpreta il ruolo di Laura Ruggiero che, in seguito alla morte del marito Renato in un incendio, decide di aprire una nuova impresa lavorativa tutta al femminile. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sull’attrice.

Biografia e curiosità su Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci, al secolo Elena Sofia Barucchieri, è nata a Firenze, il 29 marzo 1962. Figlia dello storico Paolo Barucchieri e della scenografa Elena Ricci Poccetto e nipote dell’architetto Leonardo Ricci, esordisce giovanissima in teatro. Si fa notare al cinema con Pupi Avati nel film “Impiegati” che le vale il “Globo d’oro” come miglior attrice rivelazione. Numerose le sue interpretazioni in popolari serie televisive, tra le quali “Orgoglio”, trasmessa da Rai 1 a partire dal 2004, in cui ha interpretato, fino ai primi episodi della terza ed ultima stagione, il ruolo della nobile Anna Obrofari.

Nel 2006, è stata protagonista della popolare fiction, in onda su Canale 5, “I Cesaroni”. Al fianco di Claudio Amendola, ha interpretato, per cinque anni (fino al 2011), il ruolo di Lucia Liguori. Prima ancora, aveva interpretato il ruolo di Elisa, nella serie tv “Caro maestro”, al fianco di Emilio Solfrizzi.

Nel 2006, nella fiction “Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra”, veste i panni di Francesca Morvillo, moglie di Giovanni Falcone. Molti i film per la televisione che la vedono impegnata nel sociale. Tra questi, “Tutti i rumori del mondo”, la miniserie “Gli ultimi del Paradiso”, “Fratelli”, “Contro ogni volontà”. Al cinema, ricordiamo “Io e mia sorella” di Carlo Verdone, “In nome del popolo sovrano”, diretto nel 1990 da Luigi Magni e, nello stesso anno, “Ne parliamo lunedì”, per la regia di Luciano Odorisio.

Nel 2009, fa parte del corale cast di “Ex”, per la regia di Fausto Brizzi. L’anno successivo, è al cinema in “Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso”. In seguito, la troviamo in “Mine vaganti” di Ferzan Özpetek. Nel 2011, recita nel film “Tutta colpa della musica” di Ricky Tognazzi. Molte le sue partecipazioni in coproduzioni internazionali, tra cui “La rivolta degli impiccati” di Juan Luis Buñuel, “Un otage de trop” di Philippe Galland, “Radetzky” di Axel Corti, “Clarissa” di Jacques Deray, “Jesus” di Roger Young, “Stern de liebe” di Marijan David Vajda.

Legata da una lunga amicizia al cantante Renato Zero, è stata interprete di due videoclip dello stesso, e al di fuori di attività cinematografiche e teatrali, ha ricoperto più volte il ruolo di testimonial: nella campagna per la promozione della diagnosi precoce del tumore alla mammella e prima ancora per Race for the cure, per Save the Children, per la campagna di sensibilizzazione S.O.S. Congo e per la lotta contro il fumo.

Dal 2011, recita nel ruolo di Suor Angela, nella serie “Che Dio ci aiuti” in onda su Raiuno, che ha riscosso un notevole successo. Nel 2014, prende parte alle riprese della fiction di Riccardo Donna, “Romeo e Giulietta”. Nello stesso anno, partecipa ad un’altra fiction, “Le due leggi”, in onda su Raiuno, in cui interpreta una direttrice di banca di nome Adriana Zanardi. Ancora nel 2014, è tra i protagonisti del film “Allacciate le cinture” di Ferzan Özpetek, al fianco di Kasia Smutniak. Negli stessi anni, è tornata ad essere attiva anche in teatro, oltre alla regia, anche come attrice, portando in scena, con grande successo, “I Blues” di Tennessee Williams nel 2015, e nel 2018 “Vetri rotti” di Arthur Miller. Nel marzo 2016, firma la sua prima regia teatrale, “Mammamiabella!”. Nel 2018, partecipa al film biografico su Silvio Berlusconi di Paolo Sorrentino, “Loro”, nel ruolo di Veronica Lario. Il 19 aprile 2018 esce, al cinema, “Il tuttofare”, film del regista Valerio Attanasio, che la vede protagonista al fianco di Sergio Castellitto. Ad inizio 2019, dichiara di essere stata abusata a 12 anni da un amico di famiglia, al quale era stata affidata in una vacanza e di non averne mai parlato per preservare la madre dal rimorso di averla inconsciamente “consegnata” nelle mani del suo carnefice. Alla morte della madre, decide di confessare pubblicamente l’accaduto, per la prima volta nella trasmissione condotta da Bruno Vespa, Porta a porta.

Nel 2019, inizia le riprese di “Supereroi”, il nuovo film del regista Paolo Genovese, in cui è tra i protagonisti insieme ad Alessandro Borghi e Jasmine Trinca e di una nuova fiction per Raiuno, intitolata “Vivi e lascia vivere”, dove interpreta Laura, una mamma che viene improvvisamente travolta da drammi familiari.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, nel 1996, dalla relazione con Pino Quartullo, è nata Emma. Dal 20 ottobre 2001, è sposata con il compositore Stefano Mainetti, da cui ha avuto la figlia Maria.

Maria Rita Gagliardi

