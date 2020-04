Coronavirus, fase 2: consentiti solo gli spostamenti nella stessa regione, posti dimezzati nei ristoranti – VIDEO

Da 4 maggio al via la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, molti negozi potranno riaprire con le dovute precauzioni.

Per quanto riguarda bar e ristoranti, per evitare di innescare nuove epidemie da Coronavirus, riapriranno da metà maggio ma la loro capienza sarà ridotta del 50 per cento.

Il Comitato tecnico-scientifico ci ha tenuto a ribadire la loro contrarietà a far tornare gli alunni a scuola. Per coloro che possono è consigliato continuare a lavorare in smart working.

Il settore edile e manufatturiero hanno il via libera. Gli esperti fanno sapere che le attività di aggregazione devono essere interdette. Rimane quindi il divieto per teatri, discoteche, cinema e le altre attività culturali e di svago.

Più flessibili saranno invece i divieti di spostamento, l’autocertificazione però continua ad essere necessaria. Dal 4 maggio saranno consentiti gli spostamenti tra i Comuni della stessa Regione, ma non si potranno effettuare spostamenti da Regione a Regione.

Sara Fonte