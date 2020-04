Cotto e Mangiato, ricetta 23 Aprile: pollo alle spezie

Cosa bolle in pentola? A Cotto e Mangiato non manca l’allegria di cucinare. Tessa ha infatti preparato il pollo alle spezie

La ricetta

Gli ingredienti della ricetta sono:

Curry

Peperoncino

Paprika

Curcuma

1 pollo

Preparazione

In una ciotola mischiare il curry il peperoncino la paprika e la curcuma con un filo d’olio. Mantecare tutto per bene poi immergere il pollo dentro e fare in modo che le spezie aderiscano bene a tutta la carne.

In una padella con olio abbondante immergere il pollo e fare cuocere 25 minuti per lato, coprendo la padella con un coperchio (magari aiutandosi con un peso). Quando il pollo sarà ben cotto in ambedue i lati, toglierlo dalla padella e con un paio di forbici trinciapollo spolpare la carne. Servire ancora bollente.

