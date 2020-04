Crisi economica post Coronavirus? In Molise si ricorre al Ducato e al Borbone Bond

Per contrastare la crisi economica acuita dal Coronavirus, il sindaco di Castellino del Biferno (Molise) ha emesso il ducato e studia il Borbone Bond.

La crisi economica si fa sentire in tutta Italia e specialmente in quei paesi piccoli in cui scarseggiano investimenti e attività lavorative. Il blocco causato dal Coronavirus si fa sentire e per contrastarlo il sindaco di Castellino del Biferno (Molise) ha deciso di coniare una moneta comunale per le famiglie in difficoltà. La moneta scelta dal primo cittadino Enrico Fratangelo, appassionato del periodo risorgimentale, si chiama “Ducato” in ricordo di Ferdinando di Borbone. Il comune consegna ai meno abbienti monete plastificate da 20 e 50 ducati, il cui valore è equiparato all’euro.

La moneta è stata approvata lo scorso 17 aprile con il decreto numero sindacale 8. All’interno dello stesso viene citato il decreto regio del 1831 del Re di Napoli Ferdinando II di Borbone. I cittadini che lo riceveranno potranno spenderlo presso alimentari e negozi convenzionati. A fine mese saranno i commercianti a rivolgersi al comune per commutare i ducati in euro tramite apposito bonifico.

Crisi economica, il sindaco di Castellino del Biferno prepara i “Borbone Bond”

Dopo la moneta, il comune molisano si prepara a varare la legge sul “Borbone Bond“, degli incentivi rivolti a tutti coloro che volessero aprire un’attività nel paesino del centro Italia. Dei bond ha parlato lo stesso Fratangelo all’Huffington Post: “Rappresentano degli incentivi a chi verrà in questo comune ad aprire un’attività che può essere zootecnica o ortofrutticola o altro. A costoro, il Comune restituirà attraverso i ducati, quindi i buoni spesa alimentari, l’esatta cifra degli interessi del mutuo contratto con la banca per insediare l’attività. Questo per dare slancio all’economia locale”.

