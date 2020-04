Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 aprile 2020: l’Acquario vuole cambiare, i Pesci devono essere cauti in amore

Giovedì 23 aprile 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Devi fare bene i conti. La Luna, oggi, tocca il settore delle finanze. Entro fine giugno arriverà una grande svolta nella tua vita. Non ti esporre troppo: a volte ti butti a capofitto, ma non ti rendi conto dei rischi;

Toro. La Luna è attiva e Giove è favorevole, quindi tra oggi e domani le cose possono andare bene. Potresti vivere emozioni intense nell’ambito dei rapporti interpersonali. Saturno è arrivato in quadratura da poco: presto farà sentire i suoi effetti benefici;

Gemelli. I problemi, in amore, nascono quando desideri una persona e contemporaneamente sei impegnato con un’altra persona. In questi giorni di isolamento, se non sei soddisfatto, stare troppo su internet potrebbe portarti su altri liti. Entro metà anno arriva una soluzione per chi ha vissuto un blocco;

Cancro. Reduce da due anni complicati, adesso devi lottare contro Giove opposto. Cosa vuol dire? Che ci sono dei problemi sul lavoro. Tu vorresti di più, magari più stima o più denaro, ma dall’altro lato non trovi una rispondenza. Rispetto a gennaio sei comunque più motivato.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Ti chiedo un po’ di coraggio. Tu infondi sempre coraggio a tutti e in queste ultime ore ti sei sentito lasciato solo. Queste sono 48 ore in cui dovrai cercare di agire con cautela, senza prendere tutto di petto. La situazione è migliore in amore che non nelle questioni di carattere pratico, dove ci sarà una svolta ma grazie a un cambiamento;

Vergine. Sei uno dei segni più forti dell’anno e anche dalla negatività hai capacità di risalire la china. Qualche piccolo problema permane in amore. Se desideri una persona che non è vicina a te potresti arrabbiarti o starci male;

Bilancia. I problemi di inizio settimana sono passati e ora sei più grintoso. Scrivevo nel mio libro, per maggio: “Venere continua un transito positivo, Mercurio diventa favorevole. Resta aperta una sorta di revisione riguardante il tuo modo di lavorare“. Devi riprendere il tuo posto: devi ritrovare quello che magari qualcuno ti ha tolto;

Scorpione. Occhio a rapporti con Acquario e Leone. Oggi potresti perdere la pazienza, anche se chiaramente dipende da caso a caso. Sii cauto anche sul lavoro. Come per l’Ariete, anche per te arriverà una grande svolta entro fine giugno.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Ti chiedo di vivere una rinascita che deve avvenire entro la metà dell’anno. Tu non vuoi vivere sempre allo stesso modo. Quando non c’è stimolo entri in conflitto con te stesso e rischi di cadere nella noia. Vuoi trasgredire;

Capricorno. Vittoria all’orizzonte. Sei forte, come la Vergine, nonostante una crisi. Oggi e domani si compie un primo passo verso una soluzione;

Acquario. Sei maggiormente portato per i sentimenti: hai bisogno di avere qualcuno che ti voglia bene accanto. Per il lavoro scrivevo così, sul mio libro: “Sul piano lavorativo molti Acquario sono in attesa di una svolta, senza capire che questo cambiamento non può partire dall’esterno ma deve iniziare da dentro“. Sei in una condizione di grande mutazione perché al tuo desiderio di cambiare si sono aggiunti i problemi che abbiamo vissuto negli ultimi mesi. Ci sono delle collaborazioni che sono saltate;

Pesci. Venere è dissonante e devi parlare chiaro a chi ti sta vicino. Tornano a galla problemi del passato. Tu sei un tipo che non riesce a dimenticare. Ti preoccupano questioni familiari e sentimentali? Evita le recriminazioni e gli scontri e parla con chiarezza. Pensi di essere stato tradito o sei stato trascurato? Attenzione perché potresti avere voglia di tradire. Il valore dei tuoi sentimenti non può andare verso chi non ti merita.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!