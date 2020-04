Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 23 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 23 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 23 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone la prima puntata della fiction, con protagonista Elena Sofia Ricci, “Vivi e lascia vivere”: Laura Ruggiero ha una vita apparentemente tranquilla fino a quando non arriva la notizia della morte di suo marito Renato in un incendio. Da quel momento, si vede costretta a reinventare la sua esistenza e quella della sua famiglia, avviando una nuova impresa lavorativa tutta al femminile. Laura, però, porta dentro di sé anche un segreto che ha tenuto nascosto con tenacia e che non smette di farla soffrire. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda lo spettacolo comico “Salemme-Di Mamma ce n’è una sola”. In seconda serata, il programma di attualità, “Revolution-Storie del futuro”.

Su Rai 3 va in onda il film “Baby Driver-Il genio della fuga”: un giovane e talentuoso pilota crede di essere il migliore nel suo campo. Costretto a lavorare per un boss del crimine, dovrà fare del suo meglio quando una maledetta rapina, destinata a fallire, minaccerà la sua vita, il suo amore e la sua libertà. Subito dopo, il programma musicale “Grazie dei fiori-Franco Califano”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Diritto e rovescio”. A seguire, il film “In guerra tutto è concesso”.

Su Canale 5 va in onda il film “Pirati dei Caraibi-Oltre i confini del mare”: Jack Sparrow e Barbossa partono insieme, alla ricerca delle leggendaria fontana della giovinezza. Scopriranno, però, ben presto che anche Barbanera e sua figlia sono diretti verso la medesima destinazione. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Bus 657”: un padre che non ha i mezzi per pagare le cure mediche per sua figlia, come ultima chance, si mette in società con un avido collega per derubare un casinò. Quando le cose si complicano, i due si vedono costretti a dirottare un bus cittadino. Subito dopo, va in onda il film “Getaway – Senza via di fuga”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Piazzapulita”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda una nuova puntata de “La notte dei record”.

