Toro scappa dal recinto e carica una mamma con in braccio il figlio neonato

Un terrificante filmato pubblicato da ‘Asiawire’ ci mostra il momento in cui una giovane mamma con in braccio il figlio neonato viene caricata da un toro.

I tabloid inglesi riportano le terrificanti immagini di una telecamera di sicurezza che mostrano uno spaventoso incidente a Heyuan (Cina). Da principio vediamo una ragazza sui 30 anni con in braccio un bambino appena nato. La giovane mamma sta osservando il piccolino e lo culla poco fuori l’appartamento nella speranza che riesca a prendere sonno. Da quell’immagine idilliaca si passa al terrore: poco dopo la donna alza lo sguardo e vede un gigantesco toro che la sta caricando.

In preda al panico la donna cerca di entrare in casa con uno scatto, ma non fa in tempo e viene colpita in pieno dalla possente bestia. Il colpo ricevuto dal toro butta a terra la donna e gli fa perdere la presa. Qualche istante dopo il colpo ricevuto, infatti, vediamo il neonato che vola a terra. La situazione è drammatica: la ragazza prova ad allontanare il toro colpendolo con i piedi e urla per chiamare l’attenzione dei parenti in casa. In una frazione di secondo un uomo (il marito?) prende il piccolo da terra e l’aiuta a barricarsi in casa.

Toro aggredisce mamma e neonato: la polizia costretta ad abbatterlo

Dal video è impossibile capire quali siano state le conseguenze dell’attacco sulla mamma e sul neonato. A riportarle è stata la polizia locale in un comunicato che è stato successivamente diramato per mezzo stampa. A quanto pare il toro era in viaggio verso un mattatoio, ma è riuscito a scappare prima di arrivarci. La polizia, dopo aver richiesto l’autorizzazione, è intervenuta per abbattere il toro e scongiurare la minaccia per gli altri cittadini. Per quanto riguarda lo stato di salute delle due vittime si legge: “La donna ha delle ferite lievi, mentre il piccolo è fortunatamente incolume”.

