Coronavirus, pericolo fase 2. Il virologo Crisanti: “Sbagliato riaprire tutti insieme”

Secondo il virologo Crisanti, colui che ha guidato la fase d’emergenza in Veneto, riaprire le attività in tutta Italia il 4 maggio sarebbe un errore.

A differenza delle altre regioni, il Veneto ha deciso di affrontare l’emergenza Coronavirus in maniera differente. Seguendo i consigli del virologo Crisanti, un esperto che ha lavorato all’Imperial College di Londra e che ora guida il laboratorio di microbiologia e virologia dell’Università di Padova, sono stati effettuati tamponi a tutti i contatti delle persone affette dal Covid-19. Tale strategia avrebbe permesso, secondo lo studioso, di bloccare la trasmissione del virus.

Insomma se il Veneto non ha fatto registrare gli stessi terrificanti numeri della Lombardia sarebbe stato proprio per la decisione di fare un numero superiore di tamponi. Ne è certo Crisanti che in una recente intervista a ‘Business Insider‘ dichiara: “In altre regioni si pensa che il tampone serva solo a fare la diagnosi. In realtà, se arriva una persona che sta male, da sette-otto giorni, con tutta la sintomatologia canonica e il quadro radiologico, il tampone non c’è nemmeno bisogno di farlo: dovrebbero farlo invece tutte le persone con cui la persona è entrata in contatto. È, insomma, essenzialmente una questione di decisioni strategiche”.

Fase 2, il virologo Crisanti avverte: “Sbagliato riaprire tutti insieme”

Alla domanda sul rischio di una seconda ondata dopo la riapertura del 4 maggio, l’esperto risponde: “I rischi esistono perché c’è ancora tantissima trasmissione: tremila casi al giorno sono ancora molti, mica pochi”. Quindi sostiene che un piano nazionale di riapertura con delle regole valide per tutti potrebbe comunque non essere sufficiente: “Il punto è che aprire tutti il 4 maggio è sbagliato! Non tutte le regioni sono pronte, non si conosce l’incidenza della malattia per giorno, per regioni e per classi di popolazione… insomma, è un pasticcio. E d’altronde è sotto gli occhi di tutti: può la Lombardia essere paragonata alla Calabria o alla Sicilia? Sono regioni che hanno casi diversi e capacità di affrontarli diversi, e comunque né per l’una né per le altre sappiamo quali sono i contagi giornalieri. Io rimango basito. Queste sono le cose che non vanno bene: sa quante persone sono state abbandonate a se stesse in questo periodo? Non ne ha idea…”.

