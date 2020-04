Kim Jong-un, Dagospia svela: “Il leader nordcoreano è morto per arresto cardiaco” – VIDEO

Kim Jong-un come sta dopo l’intervento? Dagospia fa sapere che il leader nordcoreano è morto per arresto cardiaco

Si continua a parlare del leader nordcoreano Kim Jong-un, fino a pochi giorni fa i rumors parlavano di condizioni di salute critiche dovute ad un intervento cardiovascolare, necessario a causa dell’obesità, del fumo e del superlavoro.

Sembra che il leader nordcoreano sia morto, a lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Dagospia, citando fonti provenienti da Pechino e Mosca.

Kim Jong-un sarebbe morto per arresto cardiaco. Una notizia che non è stata ancora resa ufficiale, non è quindi chiaro se sia davvero morto oppure no.

Donald Trump ha cercato di mettere a tacere le voci sulle condizioni di salute del leader nordcoreano e sulla sua presunta morte. Queste le sue parole: “Ritengo che le indiscrezioni sullo stato di salute di Kim Jong-un siano incorrette. Penso che siano un fake report fatto dalla Cnn. No la Cnn siete fake news”.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!