Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 aprile 2020: l’Ariete punta maggiormente sui sentimenti, il Toro vive ancora piccoli ritardi

Ariete. Venere è buona e sarà attiva fino ad agosto. Cosa vuol dire? Che se l’amore non ce l’hai ora lo stai cercando con maggiore intensità rispetto ai mesi passati. Saturno è stato dissonante (ora lo è meno). Vorresti avere sicurezza nella vita pratica. Ricorda che se non stai bene a livello sentimentale questo si può ripercuotere anche sul lavoro;

Toro. Luna in buono aspetto, Giove intrigante e Saturno dissonante. Sei un segno di terra e quest’anno i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) avranno qualcosa in più. Ci sono dei piccoli ritardi, ma questo momento che stiamo vivendo è molto particolare. L’oroscopo di base non cambia e si può migliorare, capire cosa non va, anche in momenti critici;

Gemelli. La Luna nel segno vi porterà qualcosa in più nella giornata di sabato. Venere è nel segno, quindi se ora vedi che il tuo rapporto con il partner è messo in difficoltà da tensioni e litigi questo significa che già da tempo erano in atto dei disagi. Usa le stelle a tuo favore per chiarire;

Cancro. Giove in opposizione porta qualche problema in più sul lavoro. Magari devi cambiare, devi chiedere un aumento. Saturno non più contrario ti rende molto più forte. Hai voglia di vivere amori passionali.

Leone. Saturno per qualche settimana lascia l’opposizione al segno del Cancro ed entra in opposizione col tuo segno. Le relazioni interpersonali e le situazioni che vuoi portare avanti non saranno semplici da gestire. Questo non perché tu non sappia cosa fare ma perché sono gli altri a non seguirti, a non darti retta. L’amore ti rende intrigante;

Vergine. Sei uno dei segni più forti. Tu vai comunque avanti, nonostante il momento sia quello che è. Ci sono dei Vergine che hanno avuto dell grandi opportunità o delle responsabilità in più. Chiaramente dipende tutto anche dall’oroscopo personale. Giove ti rilancia;

Bilancia. Devi superare qualche conflitto portato dall’opposizione di Mercurio. Ci sono delle situazioni che avresti voluto portare avanti e che invece si sono fermate. Non mancano le situazioni importanti: ad esempio, chi ha iniziato una storia può coltivarla e farla diventare importante. Muoviti tra domani e domenica;

Scorpione. Giornata tormentata, oggi, per te. Insieme all’Acquario sei uno dei segni più in confusione dello zodiaco. Da fine marzo molte cose, per voi, sono cambiate.

Sagittario. Sabato e domenica saranno due giornate un po’ di giù di tono. Se nel passato ci sono state tensioni ora possono tornare a falla delle vecchie bugie. Sei annoiato e quando questo succede bisogna stare molto attenti. Se hai qualcosa da dire approfittane oggi;

Capricorno. Sei forte e avevo detto che nei primi sei mesi del 2020 la vostra vita potrebbe cambiare. Aspettiamo giugno prima di tirare le somme. Hai delle opportunità da sfruttare. Ricorda che spesso, prima di ripartire, è necessario toccare il fondo;

Acquario. L’amore potrebbe essere la tua ancora di salvezza. Cerchi complicità e amicizia per avviare una nuova vita. Questo è un momento di revisione che porta a fare capire che bisogna cambiare direzione. C’è un ritorno agli affetti e alla famiglia;

Pesci. Venere contraria ti può portare qualche difficoltà. Sei anche tu che contribuisci a complicarti la vita perché tra una persona semplice e una persona più complessa da gestire tu scegli sempre la seconda. Le coppie in crisi devono capire dove vogliono andare. Il lavoro presto riprenderà quota. Entro giugno scelte importanti da fare.

