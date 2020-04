Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 24 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 24 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 24 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone lo speciale musicale “Pavarotti”. A seguire, “Speciale Tg1-Anniversario della Liberazione”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” e “The Rookie”.

Su Rai 3 va in onda il film “In guerra per amore”: Seconda Guerra Mondiale. La travagliata storia d’amore tra Arturo, cameriere emigrato a New York e la bella Flora. In seconda serata, lo speciale musicale “7 donne accanto a te”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarto Grado”. Subito dopo, un nuovo episodio della serie tv “Il Commissario Schumann”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, “Paperissima”. A seguire, il film “La ricerca della felicità”.

Su Italia 1 va in onda il film “The Twilight Saga: Eclipse”: Bella e Edward sono stati riuniti, ma la loro relazione vietata è minacciata da una creatura maligna in cerca di vendetta. Bella sarà costretta a scegliere tra il suo amore per Edward e la sua amicizia con Jacob Black, mentre la battaglia tra vampiri e lupi mannari continua. In seconda serata, il film “Questione di tempo”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda il “Best of Italia’s Got Talent”.

la programmazione di venerdì 24 aprile 2020

Rai 1

21:20 Pavarotti

23:30 Speciale Tg1-Anniversario della Liberazione

Rai 2

21:20 N.C.I.S

22:30 The Rookie

Rai 3

21:20 In guerra per amore (film)

23:30 7 donne accanto a te

Rete 4

21:20 Quarto Grado

00:30 Il Commissario Schumann

Canale 5

21:20 Paperissima

00:00 La ricerca della felicità (film)

Italia 1

21:20 The Twilight Saga (film)

23:30 Questione di tempo (film)

La 7

21:20 Propaganda Live

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi

