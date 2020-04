L’Unione Europea potrebbe anche finire. Ma non è detto che l’euro non rimanga comunque

L’euro potrebbe sopravvivere anche alla stessa Unione Europea.

Con l’UE che sta affrontando una delle crisi più violente dalla sua nascita a causa della diffusione del contagio da coronavirus, in molti sono convinti che molto presto anche la moneta unica finirà nel dimenticatoio e ogni Stato tornerà ad avere una moneta propria.

In realtà, secondo un articolo pubblicato da “The Economist”, non è proprio detto che sia così. Anzi, l’euro potrebbe tranquillamente restare come moneta anche in caso di “fine” dell’Unione Europea.

Secondo “The Economist”, infatti, “la complessità della super-struttura finanziaria costruita sull’euro rende la disgregazione una prospettiva terrificante. E la Bce, l’istituzione al cuore dell’euro, ha i muscoli. In caso di crisi, può mettere rapidamente in campo strumenti potenti”.

Euro anche in caso di fine UE? Non piacerà alle forze di destra

Al contrario dell’Unione Europea, che è invece quell’istituzione che detta le regole.

Una prospettiva, quella del mantenimento dell’euro, che ovviamente non può piacere alle forze sovraniste presenti in Europa. Comprese quelle italiane (Lega e Fratelli d’Italia in prima linea), che da tempo chiedono un’uscita dall’UE e un ritorno alla moneta nazionale, abbandonando quindi la moneta unica che a destra viene etichettata come un’esperienza fallimentare.

Eppure, secondo The Economist, l’euro sarebbe “molto più resistente” di quanto si possa pensare.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!