Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 aprile 2020: i Gemelli si dedicano alla famiglia, il Cancro vive l’opposizione di Giove

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Fine settimana d’amore per te. Stai compiendo un percorso necessario di rivalutazione degli affetti. Nel 2020 avevo spiegato che avresti vissuto degli alti e bassi. Non temere perché i progetti che hanno conosciuto un calo presto saranno in recupero. Incontri virtuali? Potrebbero diventare importanti;

Toro. Non pensare solo al denaro e agli aspetti concreti della vita, anche se ci sono spese legate alla casa. Saturno dissonante porta un lieve disagio. Tu hai la necessità di programmare e questo potrebbe ripercuotersi anche in amore: potresti chiedere a chi ti sta accanto di decidere dove vuole andare con il vostro rapporto. Buone intuizioni in vista;

Gemelli. La Luna e Venere nel segno ti aiutano. Ti dedichi alla famiglia con energia. Anche nei momenti difficili della vita riesci a trovare un lato ironico, grottesco, che ti strappa un sorriso. Ecco:: l’entusiasmo di ripartire dovrebbe farla da padrone, nella tua vita;

Cancro. Sei libero di dire quello che pensi e questo grazie a Saturno che ti sta lasciando un po’ di respiro. Occhio perché c’è sempre l’opposizione di Giove con cui fare i conti: questo significa che non hai ancora grandi scelte da fare. Le situazioni si sbloccheranno, vedrai, anche se per ora capisco che è facile arrabbiarsi.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Vivi una crisi nei confronti del lavoro. Ci sono polemiche, scontri, con chi ti circonda. Probabile che ci siano persone invidiose della tua forza e della tua bellezza, donata dalla tua vitalità, che è aiutata da Venere. Esprimei questa vitalità in amore;

Vergine. Ti invito a usare prudenza in amore. Se le cose non vanno bene sul lavoro magari ti adombri anche nella coppia, e questo non va bene. Le situazioni che vivi sono in ritardo e tu stesso sei indeciso su delle scelte da fare. Vedrai che a maggio si potrà definire quello che è rimasto in sospeso;

Bilancia. Hai bisogno di sicurezza, di equilibrio. Purtroppo non è così e vivi dei momenti di profonda tensione. Venere ti aiuterà a rimettere a posto le cose in amore;

Scorpione. Un fine settimana che apre un periodo migliore. Venere favorevole ad agosto indica che presto le coppie che hanno avuto qualche difficoltà e non sono state ufficializzate troveranno riscatto. Da qui all’estae puoi ritrovare sentimenti perduti.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Vivi un amore teso, forse annoiato. Vivere a stretto contatto con il partner ti porta disagio. Non significa che tutti sono in crisi ma di certo c’è un disagio portato da queste restrizioni. Ti consiglio sempre di non lasciare il certo per l’incerto;

Capricorno. Tu sei forte ed entro maggio si recupera. Hai in mente delle belle idee da sviluppare e con Giove entrato nel segno i nati idi fine dicembre vedono già un barlume di luce;

Acquario. Venere e Marte sono favorevoli. Questo cosa significa? Che vivrai grandi emozioni. Devi superare gli ostacoli che ti si sono posti davanti nel passato. Tu da anni vivi come non piace a te. Tu sei rivoluzionario ma hai dovuto vivere come un conservatore. Da fine marzo diverse collaborazioni sono saltate. Possibile che i nati del segno vivano un disagio, dunque;

Pesci. Importante evitare i conflitti in questo fine settimana. Occhio alle relazioni con Sagittario, Gemelli e Vergine. Ora non sai cosa fare in amore. Sei amareggiato, non parli, e questo non va bene perché la tensione esplode poi all’improvviso. Sempre tra sabato e domenica sei preda di una certa malinconia. Il Sole è favorevole e questo ti dà forza nelle questioni pratiche.

