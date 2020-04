Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 25 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 25 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 25 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, lo spettacolo, con protagonista Massimo Ranieri, “Sogno e son desto”. A seguire, “Techetechetè-Super Zero”.

Su Rai 2 va in onda una una nuova puntata di “Petrolio Antivirus”, seguita da “Tg2 Dossier”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata del programma, condotto da Massimo Gramellini, “Aspettando le parole”. In seconda serata, una nuova puntata della serie tv “I topi”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “La ciociara”: Cesira, una donna del popolo, gestisce un negozio di alimentari a Roma, ma quando gli alleati bombardano la capitale, si rifugia, insieme con la figlia adolescente, nel suo paese d’origine, in Ciociaria. Quando il pericolo sembra scongiurato, le due donne tornano a Roma; lungo il cammino alcuni soldati marocchini le violentano. Subito dopo, il documentario “Hitler e Mussolini – L’amicizia fatale”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, “Ciao Darwin 8-Terre desolate”, seguito dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Robinson Crusoe”: lo stravagante pappagallo Martedì vive su un’isola deserta insieme ai suoi eccentrici amici animali. Un giorno, dopo una violenta tempesta, nel loro mondo irrompe il naufrago Robinson Crusoe, un umano che per Martedì rappresenta il mezzo per concretizzare il suo sogno di esplorare il mondo. Nonostante le diversità, uomo e animali stringeranno una profonda amicizia e faranno fronte comune, quando due gatti selvatici affamati mineranno la quotidianità del posto. A seguire, il film “Lupin III vs Detective Conan”.

Su La 7 va in onda il film “Il gigante”: Bick Benedict, che discende da una famiglia di facoltosi allevatori texani, sposa Leslie, una bella ragazza del Maryland. Jett, un bracciante che è innamorato senza speranza di Leslie, eredita un appezzamento di terreno che si scopre essere ricco di petrolio. Jordy si iscrive alla facoltà di medicina, poi sposa Juana, una messicana. Judy frequenta la scuola di economia rurale. Con la seconda guerra mondiale, Jett si arricchisce enormemente. Durante una festa a cui partecipano anche i Benedict, Bick scopre che Jett corteggia la sua terzogenita, Luz. Per uno sgarbo fatto a Juana, i Benedict lasciano la festa. Nella vecchia casa, i due coniugi ritrovano la serenità. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “Agente 007 – Moonraker Operazione spazio”: una navetta spaziale viene rubata da una misteriosa organizzazione capeggiata da Hugo Drax, anche proprietario dell’impresa che costruisce le navette spaziali. Per risolvere l’enigma, viene mandato in missione James Bond che si trova a dover collaborare con una spia della Cia, ovviamente bellissima e affascinante. Le indagini di 007 lo portano addirittura a volare nello spazio.

Maria Rita Gagliardi

