Addio a Claudio Risi, figlio di Dino: il regista de ‘I ragazzi della 3C’ aveva 71 anni – VIDEO

Claudio Risi, figlio di Dino, è morto all’età di 71 anni, tra i suoi lavori più famosi ‘I ragazzi della 3C’

Oggi 26 aprile 2020 è morto Claudio Risi, figlio di Dino, il noto e stimato regista aveva 71 anni, era nato a Berna il 12 novembre del 1948.

Risi è morto in un ospedale romano in seguito ad un infarto che aveva colpito il regista circa due mesi fa. In moltissimi lo ricordano soprattutto per le tre stagioni della serie televisiva ‘I ragazzi della 3ª C’, grazie alle quali aveva ottenuto il Telegatto per il miglior telefilm italiano nel 1987 e nel 1988.

Tra i suoi lavori più famosi anche alcuni cinepanettoni come ‘Matrimonio alle Bahamas’ nel 2007 e ‘Matrimonio a Parigi’ nel 2011.

Sara Fonte

