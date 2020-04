Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 26 aprile 2020

Gli ospiti della puntata di “Domenica In” del 26 aprile 2020.

Questo pomeriggio, come ogni domenica, torna, su Raiuno, il consueto appuntamento con “Domenica In”. Anche oggi, la padrona di casa Mara Venier allieterà il nostro pomeriggio, in compagnia di tanti ospiti. Ecco, per voi, quali sono.

Secondo le anticipazioni della puntata di “Domenica In” del 26 aprile 2020, Mara Venier si collegherà con Morgan. Il cantante, negli scorsi mesi tornato alla ribalta per la squalifica dal “Festival di Sanremo” insieme a Bugo, nelle ultime ore ha puntato il dito contro un atteggiamento a suo dire poco sincero da parte di suoi colleghi che nasconderebbe ben altri interessi: “Essere solidali vuol dire non lasciare le persone da sole, non raccogliere soldi o fare concerti in streaming per farsi promozione”. In studio, approfondirà, quindi, la questione. E ancora, Mara intervisterà Flavio Insinna che, dopo lo stop causato dal COVID-19, da lunedì 4 maggio tornerà in tv con “L’Eredità”. Ampio spazio all’intrattenimento, con Orietta Berti, Jerry Calà, Massimo Boldi e Teo Teocoli e al mondo del cinema con Anna Valle e Stefania Sandrelli.

Appuntamento a questo pomeriggio, alle 14:00 su Raiuno, con una nuova puntata di “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi

