La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 25/04/2020 al 01/05/2020

È la rubrica dell'oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per l’Acquario

Acquario. Due stelline, per te, per la settimana che sta per iniziare. Sul lavoro cerca di sfruttare bene le giornate di mercoledì e giovedì. Il periodo è molto buono per i lavoratori a provvigione. In amore, i single sono tesi e hanno paura di sbagliare, per cui consiglio di non esagerare nelle ultime due giornate del mese. Sabato fai attenzione alla Luna, in aspetto critico. Le stelle parlano di attesa per le coppie che invece vogliono realizzare un progetto importante. Ci saranno cambiamenti nella seconda parte dell’anno e farai scelte relative alla casa.

Tre stelle per Gemelli, Cancro, Leone e Scorpione

Gemelli. In amore- se sei single– puoi sfruttare le opportunità offerte da questo lungo transito di Venere, anche se ci sono delle giornate in cui ti senti maggiormente teso e allora non ti va di perdere tempo. Asseconda le emozioni derivate da incontri casuali e da venerdì potrai recuperare ance l’amicizia. Le persone che vivono in coppia probabilmente hanno vissuto una paura legata a una persona di famiglia. Le coppie in crisi, grazie a questo cielo, potrebbero anche recuperare. Sul lavoro devi sistemare tante cose che negli ultimi tre mesi hanno scricchiolato, tra cui i conti, ma Saturno ti dice che adesso è il momento di insistere. Ci saranno nuovi accordi ma anche tensioni;

Cancro. Il fatto che per ora Saturno non sia opposto ti rende leggermente più positivo verso la tua situazione professionale. Sei sempre teso e incerto. Occhio al denaro perché è vero che potresti ricevere un rimborso ma è anche vero che ci sono dei problemi economici portati da Mercurio dissonante. Da mercoledì la Luna fa il suo ingresso nel segno. Questo significa che i single potranno fare un grande passo e dare il loro massimo. Chi è interessato a una persona non dovrà fermarsi. Le coppie possono iniziare una nuova vita e cambiare i loro orizzonti. Arriva una buona notizia;

Leone. Questo cielo provocatore ti spinge a passare all’azione in amore. Pretendete sempre il massimo, da voi stessi e dagli altri. Se qualcuno ti ama non lo fare penare o soffrire troppo. Se sei in coppia la settimana parte bene, per poi scadere in una certa dose di freddezza negli ultimi giorni del mese. Forse avete avuto meno tempo per stare insieme e ora si deve recuperare una certa dose di serenità. Bene il lavoro nelle ultime tre giornate di aprile, anche se c’è ancora un po’ della pesantezza che hai vissuto negli ultimi tempi. Attenzione giovedì e venerdì;

Scorpione. Buone nuove in arrivo per la tua professione, in particolar modo nella giornata di domenica. Chi ha lavorato bene nel passato inizierà a raccogliere i frutti della buona semina e inizierà a farlo da venerdì. In amore non sei più agitato come lo sei stato nel mese di marzo e i single saranno chiamati a capire che cosa il loro cuore desideri davvero. Ti chiedo di non essere diffidente. Chissà anche che non torni un amore dal passato. Se vivi un amore, e sei riuscito a superare la pesante crisi che ti ha colpito nel 2019, adesso puoi godere dei benefici portati dal Sole e presto anche da Venere. Ora sarà anche più facile trovare accordi tra ex partner.

Quattro stelle per Ariete, Sagittario e Pesci

Ariete. I single sono insoddisfatti, ma non per questioni che abbiano a che fare con l’amore. Possibile che la loro condizione sia determinata da dei disagi vissuti sul lavoro. Dei ritardi si verificheranno, ancora, tra martedì e mercoledì. Forse si fa anche fatica ad abituarsi a un cambiamento importante che va affrontato. Sempre tra martedì e mercoledì le persone che vivono in coppia non dovranno riversare la loro insoddisfazione sul partner. Attenzione nei legami con Leone e Scorpione. La situazione migliorerà verso il fine settimana. Adesso è più semplice recuperare un progetto che si era interrotto, ma mi raccomando: non è ancora tempo di esagerare;

Sagittario. Venere opposta potrebbe portare agitazione a inizio settimana. I single rimangono diffidenti e soffrono ancora per una storia finita male nel passato, oppure c’è chi semplicemente non ne vuole sapere di legarsi in questo momento. Mantieni la calma tra sabato e domenica. Chi ha una storia d’amore dovrebbe prendere una pausa di riflessione. Certo, non è che tutti siano in crisi, ma c’è chi ha nel cuore una persona diversa da quella con cui sta. Marte e Saturno in aspetto buono portano qualche risultato professionale. Ancora dubbi su questioni che riguardano la casa, ma l’importante è che piano piano si sta ripartendo;

Pesci. Settimana che ti fa respirare un po’ in amore. La tua situazione, lo abbiamo visto, è stata un po’ agitata nelle ultime settimane. Tra martedì e mercoledì situazioni più facili da gestire per i single. Hai molta voglia di instaurare un dialogo con la persona che c’è nel tuo cuore. Chi è single da tanto tempo non vedrà cadere la sua corazza prima di agosto. Le coppie annoiate dovrebbero fare qualcosa per rilassarsi e per dare dare nuova linfa al rapporto. Gli ultimi mesi sono stati agitati ma adesso un progetto di lavoro potrà aiutare la famiglia. Proprio per il lavoro c’è da dire che Mercurio sarà in buono aspetto da lunedì. Giove, inoltre, consente di recuperare una situazione che si era bloccata.

Cinque stelle per Toro, Vergine, Bilancia, Capricorno

Toro. Buone notizie per la professione e soprattutto chi svolge un’attività di tipo artigianale inizierà a vedere dei risultati. Lunedì giornata migliore per parlare a un capo o dare forma a un cambiamento. Questo cambiamento, o quantomeno il desiderio che hai di cambiare via, si riflette anche sull’amore. Vuoi conferme ma è difficile trovare persone che siano sulla tua stessa lunghezza d’onda. Se vivi in coppia hai dovuto per forza rimandare un progetto importante: da ora puoi provare a recuperare il tempo andato perduto;

Vergine. Giove favorevole ti permette di raggiungere i risultati professionali a cui aspiri. Il lavoro è proprio la cosa che può darti più soddisfazione in questa settimana, visto che i sentimenti saranno un po’ in chiaroscuro. Molti single del segno non riescono a trovare la persona giusta per loro. Allora, forse, è il momento giusto per concentrarti su te stesso in attesa che arrivi la persona adatta. Possibile che si sblocchi qualcosa nei prossimi giorni, ma tu sei ancora troppo diffidente. Momento di verifica, invece, per le coppie e soprattutto per quelle che hanno dovuto superare una crisi. Già in questa settimana si sono iniziati a intravedere dei battibecchi;

Bilancia. Il transito buono di Marte e Venere, che ci sarà anche a maggio, porta emozioni forti in amore. Possibile che i single possano ora cercare di portare in porto una scelta rinviata da tempo. occhio ai rapporti con Ariete e Cancro, che saranno un po’ incerti. Le difficoltà che abbiamo vissuto ultimamente ti hanno fatto comprendere cosa è davvero importante e quindi chi vive in coppia valorizzerà questo legame. Chi ha interrotto da poco una storia si aprirà alle nuove occasioni. Dal punto di vista professionale ed economico, non hai ancora la sicurezza finanziaria che vorresti. Per questo motivo devi cercare di evitare di fare investimenti: cerca piuttosto di appianare i debiti, se ce ne sono. Da martedì, tuttavia, possibili sblocchi e l’inizio di un recupero;

Capricorno. Da domani Mercurio inizierà un transito favorevole nel tuo spazio zodiacale. Questo porta a un recupero di tutte le situazioni che erano andate un po’ in stallo. Arriverà presto qualcosa in più. In amore desideri chiarezza e per questo sei agitato. I single che da tempo frequentano una persona ora potrebbero metterla con le spalle al muro e chiederle di fare una scelta. Domenica potrebbe esserci un chiarimento, ma cerca di fare attenzione alle cose che potresti dire. Difficoltà di coppia dovute alle ultime situazioni che abbiamo affrontato: c’è stato un decremento delle entrate economiche e quindi non sei dell’umore giusto per discutere di questioni importanti.

