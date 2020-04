Coronavirus, Trentalance a Escort Advisor: “Dopo questo periodo di emergenza incremento richieste”

Franco Trentalance, ex porno attore, ha rilasciato una serie di consigli sul sesso attraverso una rubrica settimanale su “Escort Advisor” e ai microfoni di Radio Cusano.

Ex porno attore, coach e scrittore, Franco Trentalance è intervenuto al programma di Radio Cusano fornendo consigli per e post quarantena. Al microfono di Arianna Caramanti ha raccontato della rubrica che sta curando su “Escort Advisor“. Il sito raccoglie recensioni di escort attivo a livello europeo, e se pensiamo che il fenomeno non ci riguardi, è necessario ricredersi: sono 2 milioni gli utenti mensili solo in Italia.

“Sto dando alcuni suggerimenti sul sito Escort Advisor attraverso dei video in cui spiego l’importanza della sessualità anche in questo periodo di quarantena. Ho sempre considerato la masturbazione come parte integrante anche del rapporto sessuale tradizionale infatti non è un’attività di ripiego ma complementare al sesso: conoscete un campione sportivo che gioca solo le partite?”. Trentalance ha spiegato come secondo lui su questo tema le donne siano più avvantaggiate perchè hanno a disposizione più sex toy’s.

Secondo l’ex porno attore “Il sesso a due invece deve essere destabilizzante anche in questi giorni e di qualità altrimenti c’è qualcosa che non va nella coppia, troppa rilassatezza”.

Per lui dopo questa quarantena aumenteranno le richieste di escort. Ma del lockdown non parla solo dal punto di vista del sesso: per Trentalance c’è qualcosa che non va nella politica. Se le attività del paese vanno in crisi per due mesi di chiusura significa che “il sistema burocratico e di tassazione a monte non va poiché il sistema non ti consente nemmeno di mettere da parte due soldi, si lavora solo per pagare le spese“.

Il sito di recensioni sulle escort e la rubrica di Trentalance

Escort Advisor è un progetto di Mike Morra e raccoglie opinioni di clienti ed utenti, cercando di essere qualcosa di più che una semplice bacheca di annunci. Soprattutto in questo periodo di quarantena lo scopo del fondatore è “stare vicino a escort e utenti, fornendo uno spazio per esprimersi. In più, in un momento come questo, di forte limitazione della libertà personale e di incertezza legata al virus, serve proprio un luogo dove dire la propria senza censure”, come riporta Dagospia.

Su questa piattaforma Trentalance fornisce dei suggerimenti in una rubrica settimanale, che comincia con il “Sesso Fai da Te” per poi proseguire con il Sesso tra coppie”, la “Seduzione” e “Quella sbagliata”, una raccolta di esempi di incontri non proprio ben riusciti.

