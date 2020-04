Kim è morto? Circola una foto del presunto cadavere ma dalla Corea del Sud smentiscono

La notizia della morte del leader Kim Jong-Un sta circolando da alcuni giorni, e nelle ultime ore è stata addirittura prodotta una foto del cadavere…

Nei giorni scorsi la notizia secondo cui il leader coreano Kim Jong-Un è morto è rimbalzata su numerosi quotidiani. Come riportato dal Daily Star l’origine di tale indiscrezione è partita dal nipote di un ex Ministro degli Esteri cinese, che sabato ha pubblicato la notizia della morte su un app di messaggistica cinese, Weibo.

Ulteriori rapporti non confermati, attribuiti al partito a Pechino, affermano come l’operazione per inserire uno stent nel cuore del leader sia andata male perché “le mani del chirurgo tremavano”. L’intervento sarebbe stato necessario a causa delle precarie condizioni di salute del leader, dedito a cattive abitudini alimentari oltre che al vizio del fumo.



Nel nostro paese la foto del presunto cadavere di Kim è stata proposta da Dagospia, ma NextQuotidiano segnala come la foto sia una bufala, pur ammettendo di non avere informazioni di prima mano sullo stato di salute del leader coreano.



Kim Jong-Un sta bene

A confermare il buono stato di salute di Kim Jong-Un è Chung-in Moon, consigliere per la politica estera del presidente della Corea del Sud Moon Jae-in.

Secondo le dichiarazioni del consigliere rilasciate a Fox News, il leader supremo della Corea del Nord si trova in una località di villeggiatura sulla costa nordcoreana.

Il The Guardian ha pubblicato una fotografia satellitare che mostra il treno riservato alla famiglia del leader fermo nella stazione di una località turistica. L’ipotesi era che il treno fosse a disposizione del leader in convalescenza, mentre ora il consigliere afferma che il leader si trovi in vacanza nella località dal 13 Aprile.

