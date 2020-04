Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 26 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 26 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 26 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio della serie tv “L’allieva 2”: durante le indagini per il tentato omicidio di una regista teatrale, Alice intuisce il motivo della ruggine tra Conforti ed Einardi: tra i due c’è una guerra che rischia di coinvolgerla. Nel corso delle indagini, che tirano in ballo anche Cordelia, la coinquilina di Alice, una formidabile intuizione scientifica dell’allieva svela il movente del tentato omicidio. A seguire, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”. In seconda serata, “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda il film “Blade Runner”: l’agente K è un blade runner della polizia di Los Angeles, nell’anno 2049. Sono passati trent’anni da quando Deckart faceva il suo lavoro. I replicanti della Tyrell sono stati messi fuori legge, ma poi è arrivato Niander Wallace ed ha convinto il mondo con nuovi “lavori in pelle”: perfetti, senza limiti di longevità e soprattutto obbedienti. K è sulle tracce di un vecchio Nexus, quando scopre qualcosa che potrebbe cambiare tutte le conoscenze finora acquisite sui replicanti e dunque cambiare il mondo. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Exodus-Dei e re”: il coraggio e l’audacia di un uomo capace di sfidare la potenza di un impero: il leader ribelle Mosè, colui che guido’ 600.000 schiavi contro il faraone egiziano Ramses. Questa è la storia del monumentale viaggio di fuga degli Ebrei dall’Egitto e del terribile ciclo di piaghe mortali che flagellò il Paese come narrato nel libro dell’Esodo. Subito dopo, il film “Benvenuti nella giungla”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Mi presenti i tuoi”: Pam ed i suoi genitori conoscono la famiglia di Greg. Riuscirà il loro amore a resistere ai suoceri? A seguire, il film “Tu, io e Dupree”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Little Big Italy”.

Maria Rita Gagliardi

