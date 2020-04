Cotto e Mangiato, ricetta 27 Aprile: verdure con formaggio

Dal momento che molti non amano mangiare le verdure, Tessa Gelisio oggi propone una ricetta per renderle più saporite. Ha infornato delle verdure con formaggio.

La ricetta

Per quel che concerne la ricetta, abbiamo bisogno di:

400 grammi di verdure

100 grammi di latte

50 Grammi di besciamella

20 grammi di farina

50 grammi di formaggio grattugiato

Fontina

Pangrattato

Preparazione

Tagliare la verdure (siano essi spinaci, bietole, scarole coste e cosi via) dunque mettere a lessare. Nel frattempo dedicarsi alla besciamella. Far sciogliere il burro in un pentolino poi aggiungere il latte e la farina, dunque formaggio grattugiato. Mescolare finché non si addensa.

Quando le verdure saranno pronte scolarle e soffriggere in una padella con olio e aglio. A questo punto prendere una pirofila. Mettere uno strato di besciamella, poi le fette di fontina dunque la verdura. Spolverata di formaggio e rifare lo strato. All’ultimo strato mettere anche il pangrattato, poi infornare a 200 gradi per 20 minuti.

