Eliana Michelazzo torna a parlare di Uomini e Donne e si candida per il Grande Fratello Vip: “Potrei riscattarmi” – VIDEO

Eliana Michelazzo ripensa all’esperienza vissuta a Uomini e Donne, svela poi che le piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip

Si torna a parlare di Eliana Michelazzo, divenuta nota in passato per aver partecipato a Uomini e Donne.

In un’intervista rilasciata a Lorenzo Amatulli di White radio, l’ex corteggiatrice è tornata a parlare dell’esperienza vissuta nella trasmissione di Maria De Filippi. La Michelazzo ha partecipato al programma per otto mesi, corteggiava Federico Mastrostefano.

All’inizio ha sceso le famose scale per gioco, lei stessa ha detto: “Io sono scesa per gioco poi sono andata subito in esterna e alla seconda mi sono subito baciata, quindi da lì è partito tutto.”

Eliana Michelazzo ha svelato poi che le piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip, pensa che il reality tiri fuori il meglio e il peggio delle persone. Tra le varie cose ha detto: “Non ho avuto una famiglia molto unita, ho dei fratelli adottati, insomma una situazione un po’ delicata e potrei riscattarmi.”

La Michelazzo ha poi concluso dicendo: “Potrei ritrovare fratelli che hanno adottato ma non ho mai conosciuto quindi si, per me potrebbe essere un qualcosa di bello. Potreste vedere tante lacrime, però lacrime di gioia sicuramente.”

Sara Fonte

