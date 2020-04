Live-Non è la d’Urso, Filippo Nardi: “Ho perso otto chili, ho avuto i sintomi del Coronavirus” – VIDEO

Filippo Nardi a Live-Non è la d’Urso ha fatto sapere di essere convinto di aver contratto il Coronavirus, svela i sintomi che ha avuto

Filippo Nardi è stato ospite ieri a Live-Non è la d’Urso in collegamento, dove ha ribadito di essere convinto di aver contratto il Coronavirus.

Alla conduttrice ha raccontato di aver avuto la febbre a 39 e forti dolori in tutto il corpo. Nardi ha fatto sapere di aver accusato altri sintomi: “Avevo congiuntivite, avevo perso l’olfatto, il gusto e l’appetito. Ho perso otto chili. E adesso esce fuori che anche questi sintomi erano indicativi della malattia“.

Alla d’Urso ha poi detto: “Nessuno mi dice come e se devo fare un tampone. Sono chiuso in casa dal tre marzo. Sono solo, e non ne posso più. Ho chiamato quattro volte, non mi è stato mandato nulla“.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!