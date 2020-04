Napoli, poliziotto tenta di sventare un furto in banca ma perde la vita: aveva 37 anni – VIDEO

A Napoli un poliziotto di 37 anni è morto mentre tentava di sventare una rapina in banca, due dei tre criminali sono stati arrestati

Un poliziotto di 37 anni, Pasquale Apicella, è morto mentre tentava di sventare un furto in banca a Napoli.

Apicella guidava la volante intervenuta in via Abate Minichini per sventare la rapina, il veicolo si è schiantato con l’auto di una banda di tre criminali che si stavano dando alla fuga, lo scontro è stato violentissimo e non ha lasciato scampo all’agente. Un altro agente ha invece riportato lievi ferite.

La segnalazione del tentato furto è scattata alle 4 di questa mattina, l’arrivo della polizia sul luogo della vicenda ha messo in fuga i ladri. I criminali hanno speronato l’auto della polizia per non farsi seguire, dopo aver preso una strada contromano si sono schiantati contro l’altra vettura della polizia, all’interno della quale c’era Apicella.

Gli agenti sono riusciti a bloccare due criminali, il terzo è fuggito. I due ladri sono piantonati in ospedale, anche loro hanno riportato alcune ferite a causa dello schianto. Intanto, la polizia è alla ricerca del terzo ladro.

Sara Fonte

