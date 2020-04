Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 aprile 2020: il Leone va a rilento sul lavoro, i Vergine trovano soluzioni

Lunedì 27 aprile 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. La settimana comincia bene, anche se voglio ricordare che c’è un senso di precarietà che avvolge sempre la vostra vita. Cosa potete fare? Iniziare sicuramente a pensare a dei cambiamenti da attuare nell’immediato futuro, ma senza fare il passo più lungo della gamba. Fermatevi a pensare alle vostre mosse. Luna e Venere vi sono favorevoli e vi aiutano a migliorare;

Toro. Cambiamenti relativi alla casa e al denaro, a causa di spese impreviste che vi hanno tenuti impegnati negli ultimi tempi. L’amore è un po’ messo in ombra da questi pensieri che catalizzano la tua attenzione;

Gemelli. Il momento è buono per iniziare progetti da mettere in atto a maggio. Sfruttate sempre il lungo transito di Venere che vi sta dato dando la possibilità di rivalutare l’amore. Siete vitali ed energici grazie anche al favore della Luna;

Cancro. Questo è il momento giusto per riflettere su voi stessi e su quello che vorreste fare. Siete liberi da quella pesantezza che vi ha accompagnato negli ultimi due anni perché ora Saturno non è opposto, e questa situazione durerà per qualche settimana. Abbiamo, tuttavia, l’opposizione di Giove che parla di qualche problema relativo al denaro. Non ci sono, al momento, i grandi sblocchi che avresti voluto.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Venere e Luna in buono aspetto ti aiutano a superare le difficoltà vissute in questi ultimi tempi. Sei un segno forte, ma ogni tanto anche tu hai bisogno di sentirti supportato. Il lavoro va ancora a rilento. Situazione migliore dal punto di vista sentimentale: se arrivano nuove conoscenze non chiuderti e coltivale;

Vergine. Il momento è buono per vincere grazie a un’idea interessantissima che potreste avere. Avete un cielo talmente buono da uscire favoriti anche in un periodo come questo. E se avete avuto qualche problema all’inizio dell’anno adesso riuscirete a recuperare pure quelle situazioni non troppo felici. I nati del segno che vogliono rimettersi in gioco sono favoriti;

Bilancia. Dopo tante difficoltà finalmente sei pronto per riscattarti. Venere, Marte e Luna sono dalla tua parte. Cosa puoi fare, adesso? Riflettere sugli errori che hai commesso in passato, per cercare di non ricommetterli più, potrebbe essere una buona soluzione. Volete cambiare la vostra vita e già state pensando di riprogettare il vostro futuro;

Scorpione. Problemi economici fanno venire meno una serenità che in questo momento vi sarebbe fondamentale avere. Tra oggi e domani cercate di evitare le discussioni. Siete insofferenti e intolleranti e Mercurio, Marte e Saturno non in aspetto positivo lo testimoniano.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Procedete per gradi e senza fare il passo più lungo della gamba. La Luna è opposta e quindi è meglio essere cauti. In amore i maggiori problemi perché qualche nato del segno potrebbe essere rimasto imbottigliato in una storia che non vuole o sognare una persona diversa dal partner;

Capricorno. Il prossimo mese sarete in ripresa. Ribadisco che siete sempre tra i più forti dello zodiaco e dal punto di vista lavorativo siete molto favoriti. Un po’ meno in amore, dove chi ha una relazione la continua mentre chi è solo si predispone a nuove conoscenze;

Acquario. Trasformazioni in atto nella tua vita o perché le hai volute tu o perché te le ha imposte la vita. Non riesci a gestire determinate situazioni, e questo fa affiorare altre tensioni. Forse la tua vita va rivista fino in fondo;

Pesci. I sentimenti sono importanti e tu devi scegliere le persone giuste da tenere nella tua vita. Per questo motivo non dovresti legarti a persone ambigue né dare spazio a relazioni che possono soltanto complicarti la vita. Le coppie, soprattutto quelle nate con Vergine e Gemelli, vengono messe alla prova.

Maria Mento

