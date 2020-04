Pensionato detentore di 4 Guinness World Record muore a 108 anni

Jack Reynolds è morto a 108 anni. Il pensionato era divenuto famoso in tutto il mondo per aver conquistato 4 Guinness World Record.

Ci sono persone che hanno una personalità magnetica e riescono a vivere la vita in modo così abbagliante da essere d’ispirazione per gli altri. Tra queste c’era sicuramente Jack Reynolds, pensionato britannico di 108 anni deceduto pochi giorni fa. La notizia del suo decesso è stata data ai media locali dalla figlia Jayne Goodwin. La donna spiega come la morte del padre lascerà un vuoto incolmabile nella sua vita, ma anche di come tutti quelli che lo hanno conosciuti siano rimasti colpiti dalla sua scomparsa.

Leggi anche ->Truffatrice da Guinness: la donna più anziana della storia (122 anni) potrebbe avere ingannato tutti

Nella loro città, Hollingwood (Chestershire), è stata anche organizzata una festa celebrativa: “L’intera strada gli ha regalato un tributo. Ci sono stati fuochi d’artificio e cantanti ovunque, è stato tutto molto dolce. Questa foto in cui centinaia di persone parlano della loro esperienza. Era incredibile, un’ispirazione per le persone. Conoscerlo significava amarlo istantaneamente”.

Leggi anche ->Impresa da Guinness: palleggia con un pallone lanciato da una gru

Pensionato detentore di 4 record mondiali è deceduto a 108 anni

La notorietà di quest’uomo è cominciata 6 anni fa, quando a 102 anni è stato uno dei più anziani a partecipare ad un “ice bucket challenge” (competizione in cui ti fai buttare addosso un secchio di acqua con ghiaccio) per beneficenza. Due anni dopo ha settato il primo Guinness World Record,il più anziano a farsi il primo tatuaggio . A 105 anni è diventato diventando il più anziano a fare un giro sulle montagne russe e l’anno successivo il più anziano a scendere agganciato ad una teleferica. Lo scorso anno ha infranto l’ultimo record mondiale diventando il più anziano a recitare come membro del cast di supporto in una soap opera.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!