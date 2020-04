Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 27 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 27 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 27 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio de “Il Commissario Montalbano”: durante la consueta nuotata mattutina, Montalbano scopre il cadavere galleggiante di un certo Ernesto Errera, latitante calabrese. Nel frattempo, al porto di Vigata, avviene lo sbarco di un gruppo di immigrati extracomunitari. Fra questi, il commissario nota un bimbo dall’aria impaurita che lo guarda implorante. Successivamente, Montalbano viene a sapere che il bimbo ha tentato la fuga ed è morto investito da un’auto. La reazione di Montalbano è feroce, al punto da mettete a repentaglio la propria vita. A seguire, una nuova puntata di “Frontiere”.

Su Rai 2 va in onda, in replica, lo show d’intrattenimento “Stasera tutto è possibile”. In seconda serata, una nuova puntata di “Patriae”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Report”, seguite da una nuova puntata di “Lessico civile”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarta repubblica”. Subito dopo, il film “Insomnia”.

Su Canale 5 va in onda il film “Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello”: il malvagio Sauron, re di Mordor, forgia 20 anelli magici che dona ai signori delle altre Sette che vivono nella Terra di Mezzo, tenendo per sè “L’Unico”, l’anello che dà, a chi lo indossa, la supremazia sugli altri. Scoperto l’oscuro disegno, i 19 signori ingaggiano una sanguinosa battaglia contro Sauron. Ma Isildur, colui che ha tolto l’anello dal dito di Sauron, si rifiuta di gettarlo nelle Gole del Destino, dove il fuoco potrebbe porre fine al suo potere. Sauron è sconfitto, ma fino a quando l’Anello esiste, c’è una possibilità che egli un giorno ritorni. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Così è la vita”: Bancomat è un detenuto di mezza tacca che riesce in qualche modo a sequestrare il poliziotto Giacomo e il malcapitato Giovanni, inventore di giocattoli pignolo e petulante. In seconda serata, il film “Tutto molto bello”.

Su La 7 va in onda il film “U-Boot 96”: autunno 1941. Il sottomarino tedesco U-Boot 96 parte dalla base francese di La Rochelle per una missione nell’Atlantico. Dopo una serie di azioni contro il nemico, nel corso delle quali il sommergibile rischia l’affondamento, l’equipaggio fa ritorno a La Rochelle, dove s’imbatte in un violento bombardamento inglese. Subito dopo, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda una nuova puntata di “Alessandro Borghese-4 Ristoranti”.

Maria Rita Gagliardi

