Ilary Blasi, compleanno in quarantena: il romantico gesto di Totti – VIDEO

Francesco Totti ha dedicato su Instagram romantici gesti a Ilary Blasi nel giorno del suo compleanno

Ilary Blasi oggi 28 aprile compie 39 anni, a causa dell’emergenza Coronavirus la conduttrice non potrà festeggiare insieme ad amici e parenti, ci pensa però Francesco Totti a rendere questo giorno speciale.

L’ex calciatore su Instagram ha dedicato un post alla moglie. Dopo aver pubblicato una loro foto ha aggiunto la seguente didascalia: “Auguri amore mio… buon compleanno”, seguita da due cuori rossi.

Ma non è finita qua, Totti sulle sue Instagram Stories ha pubblicato un collage di foto dove mostra la Blasi premurosa insieme ai figli, dolce con lui durante le loro romantiche cenette e in splendida forma in bikini in spiaggia. Come colonna sonora delle storie l’ex calciatore ha scelto la canzone ‘Voglio farti un regalo’ di Tiziano Ferro.

Gesti molto romantici quelli che Totti ha dedicato a Ilary, che avranno sicuramente reso felice la conduttrice nel giorno del suo compleanno.

Sara Fonte

