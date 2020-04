Moria di pesci sulla deserta spiaggia di Acapulco: mistero sulla causa del decesso

Nei giorni scorsi decine di cittadini messicani si sono fiondati sulla spiaggia di Acapulco per raccogliere le centinaia di pesci morti misteriosamente.

Un fenomeno strano e inquietante si è verificato nei giorni scorse in Messico, sulle splendide spiagge di Acapulco. La rinomata località turistica in queste settimane è deserta a causa del lockdown imposto dal governo per la pandemia da Coronavirus. Nessuno, dunque, è andato a fare un bagno o è andato a pescare. In questo scenario surreale per la città sita nello stato di Guerrero, qualcuno ha notato che sulla deserta spiaggia c’erano centinaia di pesci morti.

Leggi anche ->Trovati 132 delfini morti su una famosa spiaggia, è mistero

La notizia della misteriosa ed improvvisa moria si è diffusa a macchia d’olio per la città e in poco tempo decine di cittadini hanno cominciato a raccogliere i pesci morti per portarli a casa. C’è chi addirittura ha riempito il vano di un intero pickup. Qualcuno di quelli intervenuti a capire cosa fosse successo e quale fosse il motivo di tanta frenesia ha filmato e fotografato la scena per poi pubblicarla sul web. In poco tempo le immagini della spiaggia ricoperta di pesci ha fatto il giro del mondo.

Leggi anche ->Misteriosa creatura trovata su una spiaggia, è lunga oltre due metri

Messico: misteriosa moria di pesci

Tra le ipotesi più diffuse sul web riguardanti l’ipotetica causa della morte dei pesci, c’è quella che questi possano essere deceduti a causa della mancanza dell’uomo e dunque di nutrimento. Tale ipotesi, però, è stata immediatamente scartata dagli esperti. A differenza di quanto succede per i ratti in alcune metropoli e per i condor sulle Ande, l’alimentazione dei pesci non è stata modificata dalla presenza dell’uomo.

Il responsabile della fauna della spiaggia di Acapulco, Arturo de la Rosa Camacho, rifiuta anche l’ipotesi di una possibile mancanza di ossigeno nell’acqua. A suo avviso l’ipotesi più probabile è che i lucci abbiano imparato ad avvicinarsi alla costa per cacciare sardine e possano essere stati sorpresi dalla bassa marea.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!