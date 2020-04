Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 aprile 2020: la Bilancia può concentrarsi sui sentimenti, lo Scorpione è sempre preda del nervosismo

Martedì 28 aprile 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Martedì pensieroso. Già dagli inizi dell’anno vivete delle tensioni, una precarietà, a prescindere dalla situazione che viviamo da qualche mese. Senti che devi affrontare delle piccole battaglie. Venere favorevole sostiene l’amore, e l’amore ti aiuta in questo momento. Le cose buone che capitano ora sono una spinta per il futuro. Sistema gli eventi legati alla famiglia;

Toro. Bella energia tra oggi e domani, e tra l’altro Sole e Mercurio ti aiutano. Questo significa che adesso tu stai riprogrammando la tua esistenza. Tu non ti arrendi mai e come la primavera sei carico di una forza vitale che sempre si rinnova. Hai voglia di fare di più;

Gemelli. A fronte delle situazioni personali che di recente ti hanno sconvolto, adesso devi cercare di ritrovare una certa unità in famiglia. Saturno e Venere sono in buono aspetto e ti danno buone occasioni. Potrai riprogrammare un evento e recuperare più in fretta rispetto ad altri segni;

Cancro. La Luna nel segno ti porta tensioni ma anche voglia di vivere con passione le relazioni. Devi impegnarti di più dal punto di vista professionale. Saturno non più opposto ti consente di far imporre il tuo punto di vista. Entro l’estate una soddisfazione in amore.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Non essere permaloso e non guardare alle cose che fanno gli altri. Sei forte? Sì, ma contano anche le persone che ti stanno attorno. E allora ci sono persone invidiose, persone che non ti sostengono o semplicemente persone che tu stesso non reputi capaci come te. Saturno è opposto e non ti offre risorse immediatamente;

Vergine. Sarete tra i primi a risollevarvi, e anzi molti tra voi non si sono mai fermati. Spesso ti amareggi perché le persone ti si mettono contro. Adesso devi stare attento al rapporto genitori-figli;

Bilancia. Venere è in ottimo aspetto a Saturno e significa che puoi curare le tue relazioni. Chi è in coppia può portare avanti progetti per i prossimi mesi, chi è solo può ampliare i propri orizzonti facendo conoscenze sul web. Le stelle sbloccano questioni pratiche;

Scorpione. Oggi e domani due giornate buone. Marte dissonante e Saturno nervoso limitano le tue capacità di programmare il tuo futuro lavorativo. Occhio a malintesi e nervosismo.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Ti senti limitato e la tua voglia di libertà cresce. Spero solo che tu stia vivendo questo periodo idi restrizioni con la persona giusta accanto. In amore probabili ripensamenti. Se tanti progetti sono stati annullati ti senti smarrito;

Capricorno. Sei tra i segni forti del momento, lo ribadisco. Chi ha avuto problemi li risolverà. Ovviamente dipende anche dalla situazione personale di ciascuno, ma sei ricco di inventiva e di creatività che potrebbe aiutarti a vivere cose nuove. Non esistono solo lavoro e amore, ma esiste anche la crescita personale e questo 2020 ci sta aiutando a capire tante cose. C’è la consapevolezza di voler iniziare una nuova vita;

Acquario. Quanto detto per il Capricorno, cioè la consapevolezza di iniziare una nuova vita, vale anche per te ma per motivazioni differenti. Tu vai avanti non per portare avanti dei progetti ma per chiudere le cose che non vanno più, e questo ti porta anche una certa dose di amarezza. Cerca di reagire con positività;

Pesci. Devi verificare la resistenza di un amore. Potresti provare grande stress dal punto di visto amoroso. Hai bisogno di muoverti con cautela se vivi relazioni instabili. Le questioni pratiche e personali ripartono lentamente.

