Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 28 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 28 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 28 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, lo show musicale, con protagonista Andrea Bocelli, “Un nuovo giorno”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Finalmente sposi”: lei è parrucchiera, specializzata in shatush, lui fa il cassiere ed allena una squadretta di calcio. Dopo il matrimonio, perso anche il posto di lavoro, per ripianare i debiti, i due partono per la Germania. In seconda serata, una nuova puntata di “Patriae”.

Su Rai 3 torna l’approfondimento politico di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Vicky Cristina Barcelona”.

Su Canale 5 va in onda il film “Karol-Un Papa rimasto uomo”: dopo l’elezione avvenuta il 22 ottobre 1978, Giovanni Paolo II inizia il pontificato che lo vedrà per 25 anni impegnato su vari fronti religiosi, sociali e politici. Lo attenderanno le lotte contro gli idealismi del socialismo, l’attentato subito per mano di Alì Agca, le giornate mondiali della gioventù, i numerosi viaggi per il mondo, l’amicizia con Madre Teresa di Calcutta, il Giubileo del 2000 e le preoccupazioni per la pace, dopo l’attentato alle Torri Gemelle del 2001. A seguire, la rubrica, dedicata al mondo della moda, “X Style”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”, seguita dal cartone animato “American Dad”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata del programma, di approfondimento politico, “DiMartedì”. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali dei digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “Spider-Man: Homecoming”: Spider-Man difende l’umanità dagli artigli dell’Avvoltoio.

Stasera in TV, la programmazione di martedì 28 aprile 2020

Rai 1

21:20 Un nuovo giorno

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Finalmente sposi (film)

23:30 Patriae

Rai 3

21:20 #cartabianca

00:30 Tg3

Rete 4

21:20 Fuori dal coro

00:20 Vicky Cristina Barcelona (film)

Canale 5

21:20 Karol-Un Papa rimasto uomo (film)

00:30 X Style

Italia 1

21:20 Le Iene Show

00:30 American Dad

La 7

21:20 DiMartedì

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!