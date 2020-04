Addio a Irrfan Khan: l’attore di Jurassic World e The Millionaire aveva 53 anni – VIDEO

Irrfan Khan è morto a 53 anni, l’attore di The Millionaire e Jurassic World lottava da anni contro un cancro

Irrfan Khan è morto oggi 29 aprile 2020 all’età di 53 anni. Oltre ad essere uno stimato attore di Hollywood, Khan era noto a livello internazionale per aver interpretato alcuni ruoli in film importanti e famosi come The Millionaire e Jurassic World.

Dal 2018 l’attore lottava contro un cancro, lui stesso aveva annunciato ai suoi fan l’amara scoperta. Per anni ha combattuto contro la malattia con la speranza di guarire, ma non ce l’ha fatta.

Ad annunciare la morte di Khan ci ha pensato il suo agente, l’attore si trovava in un ospedale situato nella provincia di Mumbai, dove era stato ricoverato a causa di un’infezione al colon.

Sara Fonte

