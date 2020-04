Coronavirus, Irene Pivetti indagata a Siracusa per importazione mascherine non a norma – VIDEO

L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è indagata dalla Procura di Siracusa per importazione e distribuzione di mascherine non a norma

Irene Pivetti, ex presidente della Camera, attualmente è indagata dalla Procura di Siracusa, in qualità di amministratore delegato della Only logistics Italia srl, per un’inchiesta sull’importazione e distribuzione di mascherine dalla Cina.

Nei confronto della Pivetti si ipotizzano i reati di immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e frode in commercio.

La guardia di finanza di Siracusa in diverse città italiane ha già sequestrato 9mila mascherine. Sembra infatti che fossero accompagnate da “una certificazione inattendibile di conformità alla normativa europea”.

Sara Fonte

