Cotto e Mangiato, ricetta 29 Aprile: crostini di fegato

A tenerci compagnia come ogni giorno c’è Tessa Gelisio, che dopo Studio Aperto, propone le sue gustose ricette. Oggi è la volta dei crostini di fegato.

La ricetta

Per quel che concerne gli ingredienti, ci servono:

50 grammi di cipolle

40 grammi di latte

60 grammi di burro

250 grammi di fegati di pollo

Marsala

Aceto

Crostini

Preparazione

Tagliare la cipolla grossolanamente e farla appassire nella padella con olio. Poi aggiungere i fegatini e far cuocere sfumando con della marsala. Quando saranno cotti mettere tutto in una ciotola, aggiungendo anche burro, latte e un goccio do aceto per togliere la nota dolciastra. A seconda della consistenza che si preferisce (più solida o più fluida) aggiungere ancora un po’ di latte e frullare il tutto.

A questo punto prendere un piatto da portata e spalmare il composto sui crostini. Poi servire, volendo come aperitivo.

