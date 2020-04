Biancheria intima in diretta, giornalista spagnolo messo in difficoltà dall’apparizione di una collega seminuda in video

Una donna seminuda è apparsa alle spalle di un cronista spagnolo mentre questi stava realizzando un’intervista su YouTube. Il momento imbarazzante non è passato inosservato

Il giornalista spagnolo Alfonso Merlos ha passato un quarto d’ora imbarazzante nel corso di un’intervista realizzata da casa sua, in collegamento video da computer.

L’uomo stava parlando di Coronavirus con un host del canale Estado de Alarma quando, alle sue spalle, è transitata una donna in biancheria intima che è stata ripresa dalla telecamera e che non sarebbe la sua fidanzata. La scena non è passata inosservata e la clip è rimbalzata sui social.

Donna seminuda in video, momento di imbarazzo durante un’intervista realizzata da casa

Il momento di emergenza sanitaria che stiamo attraversando ci obbliga a stare vicini soltanto virtualmente, utilizzando la tecnologia che abbiamo a disposizione grazie a computer, tablet, smartphone e social networks. La tecnologia ci sta dando di modo di continuare a lavorare anche nel bel mezzo del lockdown, grazie al lavoro agile, anche se lavorare da casa può avere dei risvolti imbarazzanti dati dall’abitudine e dal fatto che magari non ci si ricorda di poter andare in onda, se la videocamera del computer è azionata.

È successo anche ad Alfonso Merlos, giornalista spagnolo che stava parlando di Coronavirus nel corso di un’intervista quando- alle sue spalle- è una donna. Certamente ignara del fatto che la videocamera la stesse inquadrando, ha attraversato la stanza con indosso il solo abbigliamento intimo e un piatto in mano. Il momento di imbarazzo è diventato doppio perché- come ci rivela il Daily Star– gli spettatori si sono accorti che la donna in disabbillè non era la fidanzata di Merlos, quella Marta Lopez conosciuta per aver partecipato alla locale edizione del Grande Fratello, ma una sua collega: una giornalista di nome Alexa Rivas.

Donna seminuda in video, Merlos spiega: “La relazione con la mia fidanzata è finita”

La clip che mostra il momento dell’apparizione ha fatto il giro del web e ha messo Merlos nella condizione di rilasciare una dichiarazione.

Il giornalista ha raccontato ai microfoni Web24News di non avere più una relazione con Marta Lopez. Il professionista ha comunque detto di non voler dare spiegazioni a riguardo e che la rottura risale a del tempo fa.

Maria Mento

