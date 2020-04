Forte scossa colpisce Cuba, panico tra la popolazione. Magnitudo rivista al ribasso

Una prima stima parlava di un sisma di magnitudo 6.6, che aveva già fatto scattare l’allarme.

Ora, stando a quanto riportato anche dal quotidiano “Il Messaggero”, la magnitudo è stata rivista al ribasso: la scossa di terremoto che ha colpito l’isola di Cuba è stata di 4.5.

La magnitudo di 4.5 viene confermata dall’Istituto Geofisico Statunitense (USGS) e anche dall’European Mediterranean Seismological Centre (Emsc), che inizialmente aveva comunicato la stima di 6.6.

L’epicentro della scossa di terremoto è stato individuato a Baracoa, una città che si trova a circa 150 km ad est di Guantanamo. Stando alle rilevazioni, lo scuotimento sismico è avvenuto ad una profondità di 8 km.

Nel 1932 un violento terremoto colpì Santiago

Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. La scossa di 4.5 non sembra far temere neppure un eventuale tsunami: uno scenario che ovviamente non poteva essere escluso in caso il terremoto fosse stato davvero di 6.6, come nella stima iniziale.

Cuba non è nuova ai terremoti. Nella sua storia, l’isola ha subito scosse anche molto violente, che hanno causato distruzione e un gran numero di vittime. Nel 1932 Santiago de Cuba fu colpita da un sisma che provocò devastazione e un gran numero di morti. Lo stesso accadde nel 1766 e nel 1852.

