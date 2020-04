Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 aprile 2020: il Sagittario ha tre giorni da sfruttare, il Capricorno affronta i nemici

Mercoledì 29 aprile 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. C’è ancora un certo stress. Nel mio libro per il 2020 avevo scritto che alcune cose sarebbero cambiate. Per il mese di aprile scrivevo: “Stai notando cambiamenti quotidiani, forse hai già cambiato ruolo, gruppo, capi. La sopportazione, in certi casi, è al limite“. Questo senso di precarietà ti fa agitare, anche perché vorresti sistemare le cose. Tieni alta l’attenzione;

Toro. Chi si è innamorato può aspettarsi qualcosa di bello entro l’estate. Mercurio è favorevole e quindi puoi programmare in tranquillità. Scrivevo per il mese di aprile: “È tempo di ufficializzare una storia. Persino chi è solo sta cercando una conferma a lunga scadenza“. Chi cerca novità nel lavoro spero abbia già fatto qualche richiesta. Ricorda che devi solo aspettare;

Gemelli. Ricordo sempre che Venere sarà nel segno fino a estate inoltrata. Le esperienze degli ultimi mesi magari sono state negative, ma devi ricordare che sono le difficoltà- nella vita- a farci crescere e maturate. Sei diverso da prima;

Cancro. La Luna è attiva nel tuo segno e ti aiuta a parlare chiaro. Quando vuoi dire qualcosa diventi anche un po’ tagliente, sarcastico, quindi fai attenzione a non irritare gli altri. Tempo di ripensamenti su tutta la tua vita. Attenzione ai rapporti con Ariete e Bilancia.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Devi chiudere le collaborazioni che non sono più fruttuose. Magari lo stop non arriverà per scelta tua ma per via degli eventi. Saturno è opposto e ti mette davanti ostacoli da superare. In amore sei sempre al centro dell’attenzione;

Vergine. Molti pensano che tu sia freddo in amore. La verità è che prediligi le questioni pratiche ai sentimenti. Sei un tipo costruttivo e non vuoi che le emozioni causino disagi. Gli uomini sono più stabili delle donne. In generale sei forte e riuscirai a risolvere dei problemi. Attento in amore. Forse desideri una persona impegnata?

Bilancia. In questo periodo emerge tutta la tua natura fantasiosa. Vuoi evadere, fuggire, dalle complicazioni. Forse senti pure di voler cambiare. Il libro del 2020 diceva: “Resta qualche piccolo fastidio a livello economico, in particolare se devi fare spese che riguardano la casa. Meglio controllare bene le carte: la burocrazia potrebbe essere un ostacolo“. Presto arriveranno soddisfazioni, specialmente in amore;

Scorpione. Ti senti forte, hai la Luna attiva, e sei pronto a discutere con le persone che non ti ascoltano. Hai sempre Saturno dissonante e questo rimanda i tuoi progetti.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Da oggi fino a venerdì sono tre giorni importanti. Tu non ti stai adattando bene alle attuali condizioni che stiamo vivendo. Devi andare avanti e avere un atteggiamento diretto. Vuoi una cosa? Chiedila. Hai un cielo bello, anche se in amore non è ancora splendente;

Capricorno. Ti senti frastornato. Puoi affrontare un nemico e dirgli tutte le cose che pensi perché sei sempre forte e carico. Hai grandi possibilità;

Acquario. Devi cercare di essere positivo. Che certe situazioni si siano chiuse era prevedibile, già da marzo. Non fai più le stesse cose che facevi prima. Sii un po’ più solidale in amore;

Pesci. Oggi c’è meno tensione ma sono i ricordi che ti fanno male. L’amore è messo alla prova: stai attento alle trasgressioni, ai tradimenti e agli amori difficili. Ti attraggono le persone stravaganti, ma quando queste iniziano a comportarsi non come avresti voluto sei tu che soffri, che ci rimetti. Prossime giornate ricche di opportunità. Occhio al denaro. Anticipo che il mese di agosto sarà un mese di rivincita.

