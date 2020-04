Simona Ventura contro Dandolo, chiede un risarcimento per il danno di immagine: la replica del giornalista – VIDEO

Simona Ventura ha chiesto un risarcimento di 20.000 euro a Dandolo per il danno di immagine che le ha causato, lui replica su Instagram

Alberto Dandolo pochi giorni fa su Instagram ha pubblicato un collage con i primi piani di alcuni vip, c’era anche quello di Simona Ventura. Nella didascalia dello scatto ha aggiunto i seguenti hashtag: “#quarantinenewfaces #sos #disossati”.

Il post del noto giornalista non è affatto piaciuto alla Ventura, il suo avvocato ha infatti mandato una mail a Dandolo chiedendogli non solo di rimuovere il post ma anche un risarcimento di 20.000 euro per il danno di immagine causato alla conduttrice.

Alberto Dandolo ha pubblicato su Instagram l’email ricevuta e ha così replicato alle richieste della Ventura: “No Simo aspetta un attimo. Cioè, dimmi se ho capito bene: io dovrei devolvere 20 mila euro per i danni di immagine che ti ho causato con questo post? I danni di immagine causati da me? No vabbè, forse hai sbagliato il destinatario della legale missiva. Good quarantine…”

