La “soluzione” dell’economista tedesco: “Gli italiani sono più ricchi di noi, basta una patrimoniale”

L’economista tedesco Daniel Stelter ha suggerito all’Italia una patrimoniale attraverso la quale coprire il debito causato dal Coronavirus.

Da settimane il governo italiano si batte in campo europeo per convincere i Paesi membri dell’Unione a rilasciare dei finanziamenti utili a far ripartire l’economia italiana ed europea dopo i mesi di quarantena. L’idea di partenza era quella di creare degli eurobond garantiti da tutti i paesi membri, così da avere una maggiore liquidità e poter fare investimenti maggiori per risollevare l’economia. A questa soluzione si sono accodate anche Spagna e Francia, mentre si sono opposte apertamente la Germania e l’Olanda.

Leggi anche ->Renzi consiglia Conte: “Dica sì al Mes e non stia dietro ai dieci sovranisti rimasti nei 5 stelle”

Un passo in avanti è stato fatto dopo l’ultimo consiglio europeo, quando l’Unione Europea ha votato l’istituzione di un Recovery Fund per tutti i Paesi colpiti dalla pandemia. Una maxi misura, quest’ultima, che si aggiunge al Mes senza condizioni al Bei e alla Sure, e che dovrebbe permettere la ripresa economica. Al momento, però, vanno ancora limati i dettagli, visto che si dibatte su come tale Recovery Fund vada riempito. Le opzioni sono due: prestiti o sussidi. L’Italia chiaramente spinge affinché si tratti di sussidi, ma non è detto che questa posizione prevalga.

Leggi anche ->Mes, scontro aperto fra Salvini e Giorgetti all’interno della Lega. I due sarebbero venuti alle mani?

La soluzione dell’economista tedesco: “Patrimoniale al 14%”

In un articolo pubblicato su ‘Focus.de‘ si legge l’opinione di un economista tedesco che ritiene che l’Italia non abbia bisogno di aiuti economici per risollevarsi dalla situazione debitoria. Secondo Daniel Stelter: “Le famiglie italiane, secondo tutti i dati disponibili, sono significativamente più ricche di noi, ma sono anche meno indebitate”. Non è la prima volta che gli economisti internazionale pongono la lente d’ingrandimento sulla ricchezza dei privati messa a confronto con il debito pubblico.

Basandosi dunque su tale dato, Stelter propone una soluzione interna al debito pubblico: “Un prelievo una tantum del 20% sarebbe sufficiente per ridurre il debito pubblico italiano a un livello inferiore di quello tedesco. Anche dopo un simile taglio, le famiglie italiane avrebbero più risorse di quelle tedesche”. Insomma l’economista tedesco propone una patrimoniale e successivamente spiega come questa basterebbe a risolvere i problemi economici del governo.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!