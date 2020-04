Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 29 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 29 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 29 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, una puntata del programma di divulgazione, condotto da Alberto Angela, “Meraviglie-La Penisola dei tesori”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda, in replica, la fiction “La compagnia del cigno”: Matteo è un giovane violinista che parte da Amatrice, la sua città distrutta dalla furia del terremoto, per raggiungere Milano, dove ha intenzione di studiare al “Conservatorio Giuseppe Verdi”. Il talento di Matteo viene subito notato dal prof. Luca Marioni, che tutti chiamano “il bastardo” per i suoi modi bruti e diretti, che insiste per inserirlo nell’orchestra come primo violino. In seconda serata, il film “Vieni a vivere a Napoli”.

Su Rai 3 tornano le storie di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Stasera Italia Speciale”. Subito dopo, il programma di approfondimento “Coronavirus-Il confine con la realtà”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, una puntata di “Tu Si Que Vales”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “E.T l’extraterrestre”: un extraterrestre è abbandonato sulla Terra dai suoi compagni, obbligati a ripartire in tutta fretta. Gli uomini gli danno la caccia, ma un gruppo di bambini lo nasconde. Nasce un’amicizia, ma l’alieno (battezzato E.T.) ha nostalgia di casa e cerca in tutti i modi di mettersi in contatto con i suoi. Sarà proprio grazie ai ragazzi che riuscirà a sfuggire agli agguati di militari e scienziati. A seguire, il film “Midnight Special”.

Su La 7 va in onda il film “Intrigo internazionale”: un uomo, scambiato per un agente, viene rapito, riesce a fuggire, ma nessuno crede alla sua storia, solo una misteriosa donna di nome Eva sembra cercare di aiutarlo. In seconda serata, il film “Notorious – L’amante perduta”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “Escobar-Il fascino del male”: Virginia Vallejo, celebre anchorwoman colombiana, ha chiesto asilo politico agli Stati Uniti. Amante appassionata di Pablo Escobar, criminale e trafficante di cocaina senza scrupoli e rimorsi, ha deciso di raccontare alla DEA gli anni della loro relazione e dell’ascesa vertiginosa del ‘patron’ di Bogotà. Ambiziosa e decisa a saperne di più di quello che diventerà in pochi anni il più ricco e potente trafficante di sempre, Virginia si innamora di Pablo e lo sostiene nella carriera politica, sorvolando su quella criminale. Ma i desideri di Pablo sono più voraci dei suoi e finiscono per trascinarla in un abisso da cui le tenderà la mano l’agente Neymar della DEA.

