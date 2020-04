“Amico”, Billie Joe Armstrong (Green Day) omaggia l’Italia con la cover di Don Backy – VIDEO

Una canzone del 1963, scelta da Billie Joe Armstrong per omaggiare l’Italia.

Il celebre cantante e frontman dei Green Day aveva annunciato un regalo per i fan italiani, pubblicando sui social la foto dell’esibizione del trio californiano al Lucca Summer Fest 2017, dove si poteva vedere chiaramente Armstrong con una bandiera tricolore.

“Un’edizione speciale del No Fun Monday sta per arrivare!”, aveva aggiunto Billie Joe, che da qualche settimana ha deciso di pubblicare ogni lunedì una cover di qualche pezzo storico per rendere meno pesante questo periodo di “lockdown”. Il “No Fun Monday”, che stavolta il cantante dei Green Day decide di proporre di mercoledì: un’edizione speciale, appunto.

Poco dopo Billie Joe pubblica un altro post, dove annuncia il “regalo” e si scusa anticipatamente per la pronuncia. “Questa canzone è originariamente di Don Backy. Si chiama “Amico” con un ‘twist power pop’. Godetevela. Ps.. vi prego, perdonate il mio italiano”, scrive il frontman della band californiana.

“Amico” venne pubblicata nel 1963 come 45 giri

In realtà Billie Joe fa un figurone anche in italiano, per la gioia dei fan che si riversano su Instagram per ringraziare il cantante. D’altronde, nelle vene di Armstrong scorre sangue italiano: di recente, infatti, Billie Joe ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Viggiano (Potenza), paese dal quale emigrarono i suoi antenati (i Marsicano, ndr) verso Berkeley, in California, nel 1869.

Sorprendente che Billie Joe abbia scelto una canzone non così famosa nemmeno in Italia. Il pezzo venne pubblicato nel 1963 come 45 giri per il Clan Celentano, l’etichetta discografica fondata da Adriano Celentano. “Amico” era in realtà anch’essa una cover: il pezzo originale è Keep away from other girls, cantato da Helen Shapiro.

“Canta ancora insieme a me, ridi ancora insieme a me, in fondo sai, che questi guai, un giorno certo tu li scorderai”. A presto, “Amico”.

