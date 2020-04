Cammina nuda in strada, la polizia ucraina scopre che aveva una testa nella borsa

La polizia ucraina ha arrestato una donna che camminava nuda per le strade di Kharkiv ed ha scoperto che aveva una testa mozzata nella borsa.

Nelle prime ore del mattino gli abitanti di Kharkiv (Ucraina) si sono imbattuti in una donna che camminava completamente nuda per strada. L’insolito vestiario ha scandalizzato i presenti che hanno chiamato la polizia affinché le impedissero di continuare a camminare senza vestiti. Quando gli agenti si sono avvicinati alla donna hanno capito immediatamente che aveva qualcosa che non andava. Già dall’aspetto si notava che era in stato di shock. Inoltre portava un coltello in una mano, la borsa in un’altra ed aveva il viso e le mani piene di sangue.

Leggi anche ->Coronavirus, Spagna: donna denunciata si denuda per protesta e sale sul tettuccio di una volante

La sorpresa più scioccante, però, gli agenti l’hanno fatta quando le hanno chiesto i documenti, pensando che li avesse posti nella borsa che portava dietro. All’interno di questa infatti hanno trovato la testa di una giovanissima donna. I poliziotti hanno cercato di capire da lei chi fosse la vittima, per quale motivo ne portasse la testa nella borsa e cosa fosse successo, ma ha rifiutato di parlare con loro.

Leggi anche ->Nudo e sotto effetto di oppio uccide due preti: “E’ la volontà di Dio”

Donna nuda arrestata: aveva una testa nella borsa

Una possibile pista su chi sia la vittima dell’efferato omicidio è giunta qualche ora più tardi dal piccolo villaggio di Podvorki. Qui, infatti, un uomo disperato ha chiamato la polizia avvertendoli di aver trovato il corpo senza testa della nipote nella sua camera da letto. Secondo quanto si apprende dalla cronaca locale, questo abita nella stessa casa con la sorella e la nipote di 13 anni. La polizia, dunque, nelle prossime ore effettuerà il test del dna per assicurarsi che la testa nella borsa della donna sia quella della povera ragazzina uccisa a Podvorki.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!