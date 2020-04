Chiara Ferragni e Fedez, volontari per ‘Milano aiuta’: in bici aiutano le famiglie in difficoltà – VIDEO

Chiara Ferragni e Fedez aderiscono all’iniziativa benefica ‘Milano aiuta’, per supportare famiglie e anziani in difficoltà a causa del Coronavirus

Chiara Ferragni e Fedez continuano a dare il loro contributo durante l’emergenza Coronavirus, la coppia ha aderito all’iniziativa benefica ‘Milano aiuta’.

Si tratta di un’iniziativa pensata per supportare le famiglie in difficoltà, i Ferragnez dopo aver acquistato beni di prima necessità li hanno distribuiti con una bicicletta a coloro che ne hanno bisogno.

Il rapper su Instagram ha parlato ai fan dell’iniziativa, invitando coloro che possono a partecipare. Fedez ha postato una foto di lui e Chiara in bici, nella didascalia ha scritto: “Stamattina abbiamo preso parte all’iniziativa “Milano aiuta” del comune di Milano per rispondere alla necessità di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficolta’.”

Il marito della Ferragni ha aggiunto: “All’ortomercato di Milano abbiamo raccolto casse di frutta e verdura insieme ai volontari. Le abbiamo imbustate per ogni famiglia per poi ci recarci in uno dei tanti punti di raccolta della citta’ per poi distribuire la spesa ad alcune famiglie della zona.”

Il rapper ha concluso dicendo: “Milano Aiuta riesce ad aiutare circa 4900 famiglie alla settimana, circa 16.000 persone a settimana. Ma, ha sempre bisogno di donazioni di cibo e derrate alimentari.”

Sara Fonte

