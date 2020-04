Coronavirus, quando a uccidere è la paura: anziano morto suicida perché temeva di ammalarsi

A mietere vittime non ci pensa solo il Coronavirus ma anche il regime di restrizione e la paura. In Inghilterra un uomo di 83 anni che è caduto in depressione si è tolto la vita

Il Coronavirus uccide ma anche la paura di contrarre il Covid-19 e la depressione stanno mietendo le sue vittime. Dennis Ward, un anziano signore di 83 anni, si è tolto la vita proprio perché mentalmente stressato dall’isolamento e dalla paura che il virus potesse colpirlo. Il suo corpo privo di vita stato scoperto sabato scorso, all’interno della sua abitazione. La sua famiglia, ovviamente, è rimasta sconvolta da quanto accaduto e ha dichiarato che l’uomo non aveva mai sofferto di depressione prima.

Dennis Ward (83 anni) è un signore che si è tolto la vita perché aveva paura di contrarre il Coronavirus. È successo a Birmingham, dove l’uomo viveva pur essendo cresciuto a Coventry. Il suo corpo privo di vita è stato rinvenuto sabato, nell’abitazione in cui l’anziano signore viveva, a King’s Norton (una delle zone di Birmingham).

La sua morta è stata una doccia gelata per la sua famiglia. Come riporta il Metro.co.uk, il nipote James Parnaby ha confermato il ritrovamento del suo corpo e ha dichiarato che- pur avendo lottato- alla fine il nonno è stato vinto dalla paura e dal pensiero che il mondo non sarebbe più stato lo stesso. Dennis ha lasciato una famiglia numerosa, dopo 60 anni di matrimonio vissuti a fianco della moglie Valerie.

Nonnino di 83 anni muore suicida, il nipote avvia campagna di raccolta fondi in favore della salute mentale

James ha raccontato come ha appreso la notizia della comparsa del nonno:

“Mi sono svegliato con una telefonata di mio padre che mi ha detto che mio nonno era morto suicida. È stato uno shock enorme che ha colpito la famiglia come una tonnellata di mattoni. Sarà difficile, per tutti noi, comprendere”.

Il giovane ha scritto un tributo su Facebook per lui e ha voluto incoraggiare chi in questo periodo si sente mentalmente sotto pressione per via di questa emergenza sanitaria a tenersi in contatto con i propri cari. Ha anche lanciato una raccolta fondi per una campagna a favore della salute mentale e lo ha fatto in memoria di suo nonno.

Maria Mento

