Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 aprile 2020: l’Acquario vive dei ritardi, i Pesci devono chiarire ciò che non va entro oggi

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Hai una marcia in più e recuperi rispetto a ieri e a lunedì: devi pensare al futuro mettendoci entusiasmo, anche perché Marte e Saturno dicono che vivrai una rivincita. Devi sistemare i conti. Al lavoro non sei molto soddisfatto, ma Saturno ti aiuta;

Toro. Cerca di essere meno irruento e di non prendere le cose troppo di petto. Potresti reagire con forza di fronte alle discussioni con altre persone. Il periodo è pesante. L’astrologia individua gli effetti di certe situazioni, ma le cause possono essere diverse;

Gemelli. Dovresti frequentare gente. Ovviamente ci troviamo in ristrettezze e non si può, quindi mi auguro che tu abbia una famiglia numerosa al tuo fianco. Rischi di annoiarti. Saturno vi dona una marcia in più;

Cancro. Saturno non è opposto e questo è importante. Attenzione sempre al lavoro, dove gli equilibri non sono perfetti. Le cose che ti infastidivano fino a qualche tempo fa sei capace di affrontarle, ora, con una carica migliore.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. La Luna è nel segno e questo può darti energia, ma anche esasperazione. L’esasperazione dipende dalle persone che hai attorno. L’amore va bene, hai grande capacità di azione. È il lavoro che in questo momento è problematico, in quanto le coese che proponi non mettono d’accordo tutti. Arrivano occasioni sentimentali: devi scegliere quella giusta;

Vergine. Nei prossimi quattro giorni potrai fare qualche cosa di più a livello lavorativo. L’oroscopo è sottotono per l’amore. Possibile che ci siano state delle lontananze fisiche, visto anche il periodo. A prescindere da questo, però, la situazione della tua vita sentimentale è abbastanza incerta;

Bilancia. Cerchi un equilibro, e anche l’iconografia del segno stesso ce lo dice. Devi sfruttare l’ottimo aspetto tra Venere e Marte in amore. Tensioni di troppo sul lavoro;

Scorpione. Ti senti frastornato e quando qualcosa non va come vorresti ti capita spesso di arrabbiarti anche con gli oggetti. Non esagerare. La rabbia eccessiva può derivare anche dall’isolamento. Dici le cose che senti anche se questo porta un po’ di agitazione.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Devi essere un po’ più ottimista. Arrivi da una situazione fastidiosa a livello sentimentale. Le coppie di lunga data sono in sofferenza. Attenzione ai rapporti con Pesci e Gemelli;

Capricorno. Le prossime giornate di sabato e domenica saranno molto intense. C’è l’amore, ma adesso ti preme maggiormente l’aspetto lavorativo della tua vita. Entro aggio riceverai una risposta o una conferma. Riemergerai prima di tutti gli altri;

Acquario. Sei nervoso e hai la Luna opposta. Significa che sei in ritardo nelle tempistiche dei tuoi progetti. C’è anche da dire che tu ti riduci all’ultimo minuto di tuo, ma se non ti dai tempo rischi di innervosirti e stare male;

Pesci. Chiarisci le cose che non vanno entro domani. Sabato e domenica saranno delle giornate di test per le storie d’amore non serene. Sei pronto a una nuova partenza professionale. Sarà faticoso, nessuno lo nega, ma a maggio e giugno potrai piano piano risolvere dei problemi.

