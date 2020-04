Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 30 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 30 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 30 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “Vivi e lascia vivere”: Laura grazie all’aiuto di Toni, apre una sua attività e prova a farla funzionare, ma le cose non vanno come si aspetta. Scopre che Marilù non le racconta la verità e prende una decisione: coinvolge Marilù nella sua attività. Toni fa una sorpresa a Laura ed ai suoi figli. Giada litiga con sua madre e svela a lei e ai suoi fratelli qualcosa che non sapevano. Laura chiede aiuto a Toni. Ha paura per Giada che è andata via di casa. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda lo spettacolo comico, con protagonista Vincenzo Salemme, “Salemme il bello… della diretta! – Sogni e bisogni”. In seconda serata, il programma di approfondimento “Revolution-Storie dal futuro”.

Su Rai 3 va in onda il film “Il giovane Karl Marx”: all’età di 26 anni, Karl Marx si mette, insieme alla moglie Jenny, sulla strada dell’esilio. Nel 1844, a Parigi, conosce il giovane Friedrich Engels, figlio del proprietario di una fabbrica, che studiava gli inizi del proletariato inglese. Engels, una specie di dandy, dà a Marx il pezzo mancante del puzzle che ricompone la sua nuova visione del mondo. Insieme, tra censura e raid della polizia, rivolte e sollevamenti politici, presiederanno alla nascita del movimento operaio, che fino a quel momento era per lo più disorganizzato e improvvisato. Subito dopo, lo show musicale “Grazie dei Fiori-Luigi Tenco”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Diritto e rovescio”. A seguire, il film “Turks & Caicos”.

Su Canale 5 va in onda il film “Pirati dei Caraibi-La vendetta di Salazar”: spinto in una nuova avventura, uno squattrinato capitano Jack Sparrow viene travolto dai forti venti della sfortuna, quando dei pirati fantasmi, guidati da una sua vecchia nemesi, il terrificante capitano Salazar, scappano dal Triangolo del Diavolo, determinati a uccidere tutti i pirati del mare, compreso lui. L’unica speranza di sopravvivenza del capitano Jack risiede nella ricerca del leggendario Tridente di Poseidone, un potente artefatto che dona al suo possessore il controllo sui mari. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “No Escape-Colpo di stato“: Jack Dwyer è un imprenditore statunitense che si è trasferito per lavoro nel sud est asiatico insieme alla moglie Annie e alle due figlie. Tuttavia, pochi giorni dopo il loro arrivo, il Paese viene sconvolto da una rivolta armata che mira a sovvertire il governo ufficiale. Ne seguirà una caccia allo straniero che costringerà Jack e la sua famiglia a cercare disperatamente una via di fuga, affrontando mille pericoli in un territorio sconosciuto e ostile. Subito dopo, il film “ATM – Trappola mortale”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Piazzapulita”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda il film “Fantozzi va in Paradiso”: stavolta, Fantozzi muore e va in Paradiso.

