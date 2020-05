Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 maggio 2020: l’Ariete si dedica all’amore, il Toro dovrà parlare solo se necessario

Venerdì 1 maggio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Venerdì interessante con Luna, Marte, Venere sono favorevoli. Ti consoli con l’amore, in questo periodo, e chi non ha una storia potrebbe sfruttare internet per iniziarne una. Devi circondarti di persone che siano complici. Spesso gli altri fanno troppo affidamento su di te, ma in senso negativo: tu ti assumi le responsabilità di tutti e questa diventa una scusa per non far nulla e per lasciare a te poi il compito di rimediare. Ecco, così non va bene e anche gli altri dovrebbero assumersi le proprie responsabilità;

Toro. Devi parlare solo se strettamente necessario. Tra marzo e maggio quasi tutti i segni hanno vissuto di disagi. Domani e domenica saranno giornate migliori rispetto a oggi;

Gemelli. Cerca di spazzare via tutte le tensioni nate negli ultimi tempi altrimenti nel weekend potresti vivere anche dei piccoli litigi. Venere è nel segno ma fa riemergere delle questioni che non erano state risolte. Potresti guardarti attorno se una relazione non la senti come giusta. Problemi da risolvere, magari non proprio legati all’amore ma anche alla sfera della famiglia;

Cancro. Ricordo che Saturno, al momento, non è opposto. Da qualche tempo ci sono delle novità per te, ma sono situazioni part-time e non i cambiamenti corposi che vorresti tu. Magari dovresti aggiornarti, modificare un interesse. In amore nessuna novità.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Hai la Luna favorevole e questo porta molta voglia di amare e farsi amare. Il fatto è che tu sei molto orgoglioso e magari, proprio per non fare la prima mossa, aspetti (a volte troppo). Marte è opposto: attenzione all’agitazione sul lavoro. Periodo fertile per chi vuole allargare la famiglia;

Vergine. Sei una persona attenta al lavoro e proprio come tutti i segni di terra tu stai male senza certezze economiche e lavorative. Le cose migliorano: chi era in difficoltà recupera, chi stava già bene migliorerà ancora la sua situazione;

Bilancia. Devi pensare a progetti da sviluppare in estate, quando si sbloccheranno delle situazioni che erano rimaste in sospeso. Cercate di fare scelte d’amore perché ora siete maggiormente propensi verso i sentimenti. Aiutate le nuove relazioni che si profilano all’orizzonte;

Scorpione. Devi riflettere bene sulle cose che ci sono da dire o da fare, anche se non tutto dipende da te. Quindi sei in attesa. Problemi e tensioni oggi? Cerca di non arrabbiarti e di farti scivolare tutto addosso.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Sei alla ricerca della “tranquillità“, che non vuol dire oziare ma avere delle avventure, dei progetti, da portare avanti. L’amore è sempre un nodo difficile da sbrogliare;

Capricorno. Fine settimana interessante: potrai avere qualcosa in più e ripartire alla grande a maggio. Chi riesce a rielaborare dei progetti sarà più forte. In amore non si muove nulla;

Acquario. Non hai molta pazienza e qualche problema c’è. La buona notizia è che vuoi cercare un feeling con una persona per fare qualcosa di rivoluzionario. Ma i soldi ci sono? Forse le difficoltà sono legate proprio alla tua situazione finanziaria;

Pesci. Probabilmente sei deluso da un comportamento che una persona ha tenuto con te. Tu sei estremamente fragile, anche se ti mostri molto burbero. Domani e domenica giornate in cui sarà difficile mantenere la calma;

Maria Mento

