Primo Maggio, Conte: “Abbiamo lavorato al massimo, chiedo scusa per i ritardi dei pagamenti” – VIDEO

Giuseppe Conte su Facebook si scusa per il ritardo dei pagamenti, assicura che verranno completato al più presto

Giuseppe Conte oggi 1 maggio su Facebook ha fatto sapere che negli ultimi 50 giorni hanno usato risorse economiche paragonabili a intere manovre di bilancio realizzate in 2 o 3 anni. In molti hanno ricevuto un sostegno, altri invece lo riceveranno nei prossimi giorni.

Il premier ha aggiunto: “Abbiamo lavorato al massimo per far ripartire a pieno regime il motore dello Stato, perché questo poderoso sostegno pubblico si concretizzasse in pochi giorni: ci sono stati e ancora continuano alcuni ritardi nelle somme da erogare, come pure complicata si sta rivelando la partita dei finanziamenti.”

E ancora: “Chiedo scusa a nome del governo, e vi assicuro che continueremo a pressare perché i pagamenti e i finanziamenti si completino al più presto. È ai dettagli un nuovo provvedimento con aiuti e misure per la ripartenza economica che saranno più pesanti, più rapidi, più diretti.”

In merito alle critiche ricevute ha detto: “Non farò finta di non sentire i vostri consigli, le vostre sollecitazioni, la vostra rabbia, la vostra angoscia. Non cadono nel vuoto, non sono parole al vento. Sono piuttosto il vento che spinge più forte l’azione del Governo. Credo sia l’unico modo per onorare questo giorno, questo 1 maggio.”

Un parrucchiere di Potenza gli ha scritto per chiedergli di riaprire la sua attività, lui ha risposto dicendo: “Sono sicuro che, con il rispetto delle regole adottate, in alcuni territori si potrà rallentare notevolmente la curva del contagio. E attività come la sua potrebbero rialzare prima del previsto la saracinesca: se abbassiamo il rischio di contrarre il virus e rispettiamo i protocolli di sicurezza, tanti clienti torneranno a tagliarsi i capelli senza essere bloccati dalla paura”.

Sara Fonte

