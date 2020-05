Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 1 maggio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 1 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 1 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone la fiction, con protagonista Pierfrancesco Favino, “Pane e libertà”: l’unità dei lavoratori: è questo il filo rosso che lega tutta la vita, incredibile e avventurosa, del grande sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Dalla morte del padre, quando a 8 anni viene strappato alla scuola e destinato al lavoro nei campi come spaventacorvi, fino all’assalto alla Camera del Lavoro di Bari, mentre la moglie Carolina sta dando alla luce il figlio Vindice, passando attraverso gli episodi mitici dei primi scioperi bracciantili, la fondazione della scuola serale, la morte dei compagni più stretti durante la repressione feroce per mano dei latifondisti, fino alla sua elezione a Deputato nelle fila del Partito socialista, la morte di Matteotti e la fuga in esilio, dopo la condanna da parte del Tribunale Speciale a 12 anni di carcere. L’attività politica prosegue dall’esilio a Mosca e a Parigi, poi la guerra di Spagna, il conflitto con il Partito Comunista, a cui si era iscritto nel 1924, l’amicizia con Buozzi e Grandi, il suo arresto e vicissitudini storico-politiche che si mischieranno a travagliate vicende personali: la morte dell’adorata moglie Carolina e l’incontro con Anita, la donna, più giovane di lui di 30 anni, che sara’ la sua compagna fino alla sua morte. A seguire, una nuova puntata di “TV7”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” e “The Rookie”.

Su Rai 3, come ogni anno, seppur in forma diversa causa COVID-19, va in onda il Concerto del Primo Maggio, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarto Grado”. In seconda serata, un nuovo episodio della serie tv “Il Commissario Schumann”.

Su Canale 5 va in onda il film “Contagion”: gli Stati Uniti sono scossi da una possibile pandemia, generata da un virus sconosciuto che alcune persone hanno contratto a Hong Kong. Mentre i medici del CDC e una specialista dell’OMS stanno già lavorando a un antidoto per salvare in tempo la vita ai contagiati, tra cui Beth, uno dei passeggeri del volo, accudita dal marito Thomas, il governo è chiamato a fronteggiare l’emergenza e a contenere i disordini civili causati dalla psicosi collettiva, dovuta alla diffusione sul web di alcune notizie da parte di un blogger. Subito dopo, va in onda una puntata speciale di “Matrix”.

Su Italia 1 va in onda il film “The Twilight Saga: Breaking Dawn”: Bella e il vampiro Edward, dopo essersi sposati ed aver vinto le ultime resistenze di lui, si concedono finalmente l’una all’altro. La ragazza, oltre a cominciare la trasformazione che la renderà immortale, rimane incinta. La sofferta nascita della figlia Renesmee sovvertirà il precario equilibrio tra i Cullen e i Vulturi, destinati a scontrarsi in una nuova battaglia. A seguire, il film “Tre metri sopra il cielo”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il “Best of Italia’s Got Talent”.

Rai 1

21:20 Pane e libertà

23:30 TV7

Rai 2

21:20 N.C.I.S

22:30 The Rookie

Rai 3

20:30 Concerto del 1 maggio

00:30 Tg3

Rete 4

21:20 Quarto Grado

00:30 Il Commissario Schumann

Canale 5

21:20 Contagion (film)

00:30 Matrix

Italia 1

21:20 The Twilight Saga: Breaking Dawn (film)

23:30 Tre metri sopra il cielo (film)

La 7

21:20 Propaganda Live

00:30 Tg La7

